Afonso raspa o cabelo em 'Vale Tudo'; cena já marcou outro folhetim da Globo

Após começar a exibir alguns sintomas no capítulo da última terça-feira, 26, Afonso (Humberto Carrão) recebeu, no episódio de sexta-feira, 29, o diagnóstico de câncer em Vale Tudo. O filho de Odete Roitman (Débora Bloch) tem leucemia mieloide. Uma cena emocionante será exibida neste sábado, 30: ele terá os cabelos raspados por Solange (Alice Wegmann), que também está esperando dois filhos com o triatleta.

O momento vem após algumas turbulências para o personagem. Afonso descobriu a verdade sobre Maria de Fátima (Bella Campos), se emancipou financeiramente da mãe, abrindo mão da herança e do trabalho na TCA, e se reaproximou da ex-namorada.

Diante do novo quadro de saúde, todos os membros de sua família farão exames para averiguar a compatibilidade para um possível transplante de medula. Odete também levará um enfermeiro para colher o sangue de Leonardo (Guilherme Magon), sem contar a Ana Clara (Samantha Jones) o motivo.

Afonso teve câncer na novela original?

A trama de Afonso Roitman não envolveu diagnóstico de leucemia na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988. O personagem era interpretado por Cássio Gabus Mendes na época, e sua história era marcada por conflitos familiares e o dilema com Maria de Fátima (Glória Pires).

O arco envolvendo a doença é algo inteiramente novo, idealizado pela autora do remake, Manuela Dias.

Leucemia já marcou outra novela

Apesar de a história ser inédita em Vale Tudo, outra novela da Globo também foi marcada por uma história envolvendo câncer. Em Laços de Família (2000), de Manoel Carlos, a personagem Camila (Carolina Dieckmmann) é diagnosticada com leucemia e precisa raspar os cabelos como consequência do tratamento com quimioterapia. A cena em questão, embalada por Love by Grace, de Lara Fabian, ficou marcada na história da teledramaturgia brasileira, já que a atriz se emocionou de verdade durante as filmagens.

Em participação no programa É de Casa no início deste ano, Carolina contou que chorou porque viu a emoção do operador de câmera, e não conseguiu conter as lágrimas. Segundo ela, a cena não iria ao ar originalmente no folhetim, pois era parte de uma campanha de incentivo à doação de medula óssea.

"Eu estava simplesmente pronta para raspar a cabeça, mas não tinha necessidade de chorar. Ninguém me pediu isso. Quando a música começou, entrei num estado de presença absoluta. O câmera que estava atrás de mim começou a chorar. Foi aquilo que me fez chorar", confessou a atriz, que agora vive Leila em Vale Tudo.