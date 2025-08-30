DGABC
Esportes Titulo Adeus

São Caetano perde e é eliminado da Copa Paulista

Com susto envolvendo goleiro e 47 minutos de pausa, Azulão leva gol no ínicio e cai nas oitavas

Renan Soares
30/08/2025 | 18:55
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Caetano deu adeus à Copa Paulista neste sábado (30), ao perder por 2 a 0 para o Grêmio Prudente, no Estádio Paulo Constantino, no Interior. O resultado garantiu os prudentinos nas quartas de final e encerrou a campanha do Azulão, que sonhava em seguir vivo na competição para recuperar protagonismo no cenário nacional.

A classificação dos donos da casa começou a ser construída logo no primeiro minuto, quando Jonatha Carlos abriu o placar. O São Caetano tentou equilibrar as ações, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação adversária.

Na volta do intervalo, a partida foi marcada por tensão. Após um gol anulado do Grêmio Prudente, o goleiro Caio Monteiro, do Azulão, sofreu uma concussão em choque dentro da área. O atleta precisou ser retirado de ambulância, o que levou à paralisação do confronto por cerca de 47 minutos até a chegada de uma UTI móvel.

Com a retomada do jogo, o Grêmio Prudente manteve a intensidade e voltou a marcar aos 38 minutos do segundo tempo, novamente com Jonatha Carlos, decretando a vitória por 2 a 0 e a classificação para a próxima fase.

FICHA TÉCNICA (EM BREVE)


