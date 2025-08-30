Favela da 13 vence Vila São José e conquista a Taça das Favelas SP 2025

O Favela da 13, de Guarulhos, venceu o Vila São José, de São Bernardo, por 1 a 0 e levantou a taça da edição paulista da Taça das Favelas 2025, em final disputada no Estádio do Pacaembu (atual Mercado Livre Arena), neste sábado (30).

A partida marcou a primeira vez que São Bernardo levou um representante à decisão estadual. O Vila São José entrou em campo carregando uma motivação especial: homenagear Felipe, amigo de infância do atacante Kauê Pavan, que faleceu dias antes da semifinal. A trajetória da equipe até a final emocionou torcedores e mobilizou a comunidade de Ferrazópolis.

Apesar da dedicação e da festa da torcida são-bernardense nas arquibancadas, o gol marcado por Léo foi decisivo para garantir o título inédito. O time de Guarulhos confirmou a boa campanha ao longo do torneio e agora carrega o nome da cidade na fase nacional da competição.

Para o meio-campista do Vila, Paulo Couto, 16 anos, só de estar em um dos templos do futebol, já é uma vitória. "Eu sinto felicidade, só de estar aqui eu já me sinto feliz, levantar a cabeça e agradecer por tudo", disse ele, usando a medalha de prata.

Criada pela Cufa, a Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre comunidades do mundo. Após a etapa estadual, os destaques das equipes são reunidos para formar a seleção paulista, que disputará o título nacional contra outros estados entre os dias 3 de outubro e 1º de novembro.

(Colaborou Fábio Júnior)