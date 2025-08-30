Next promete acelerar obras do BRT-ABC após cobrança do governador

Após a cobrança do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a necessidade de acelerar as obras do BRT-ABC, a concessionária Next Mobilidade anunciou neste sábado (30) a criação de dois novos turnos de operação, com o objetivo de adiantar a entrega do projeto, agora prevista para outubro de 2026. Em visita ao Diário nessa sexta-feira (29), o chefe do Executivo estadual havia alertado que poderia romper o contrato com a empresa caso houvesse novos atrasos.



Em nota ao Diário, a Next informou que o cronograma foi impactado “pela necessidade de cumprimento de exigências ambientais indispensáveis ao licenciamento do projeto e por questionamentos judiciais”. “Até o momento, já foram concluídos aproximadamente 50% da pavimentação prevista. A extensão completa de 17,3 km será alcançada com a execução das Obras de Arte Especiais, algumas já iniciadas e as demais, contratadas, se iniciarão brevemente, encontrando-se em etapa de mobilização”, diz o comunicado.



Segundo a empresa, estão sendo criados novos turnos e frentes de trabalho, “de forma a ampliar a produtividade e acelerar o andamento das obras civis”. “Reiteramos que as maiores obras de arte já estão em execução, e brevemente serão iniciadas as demais, de forma a cumprirmos o novo cronograma acordado”, destaca.



O BRT-ABC, orçado em cerca de R$ 920 milhões, terá 92 ônibus elétricos e ligará o Terminal São Bernardo às paradas de Sacomã e Tamanduateí, beneficiando 173 mil passageiros por dia com trajeto expresso de até 40 minutos. O sistema atenderá São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema e Mauá.



O governador Tarcísio destacou que acompanhará o andamento da obra e espera que o sistema esteja concluído antes do prazo atualmente previsto, reforçando o compromisso de entregar à população um transporte moderno, sustentável e eficiente. “O BRT-ABC está avançando. A gente vai dar uma apertada, porque acha que dá para acelerar o ritmo. Então vamos cobrar da empresa, inclusive, que trabalhe mais turnos para conseguir antecipar o cronograma”, disse o governador nessa sexta.

Ele também voltou a afirmar que a obra da Linha 20-Rosa vai começar pela região. “Foi uma determinação nossa: a obra começa pelo Grande ABC, porque queremos fazer a interligação com o BRT. Esse projeto está em andamento, deve ficar pronto mais ou menos em outubro do próximo ano. A partir daí será possível contratar a obra.

Leia a nota na íntegra:

“O BRT-ABC e a NEXT Mobilidade, em atenção às declarações do Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Sr. Tarcísio de Freitas, proferidas na manhã desta sexta-feira, 26 de agosto de 2025, durante a entrega de equipamentos de saúde no Hospital Estadual Mário Covas, vêm a público esclarecer:



O BRT-ABC representa um sistema de transporte moderno, limpo e inovador, com ônibus de alta capacidade em modelo inédito na América Latina. Trata-se de veículos de padrão europeu, com tecnologia Elétrica (baterias e rede conectada), o que garante eficiência energética e sustentabilidade. Mais do que um corredor exclusivo e uma nova frota, o projeto integra uma requalificação completa da mobilidade no ABC, incluindo a modernização do Corredor Metropolitano ABD (ônibus e trólebus). Este corredor já se destaca por ser o eixo metropolitano com maior índice de satisfação entre os passageiros, alcançando, nos últimos anos, 84% de aprovação, segundo os indicadores oficiais do Governo do Estado (IQT – Índice de Qualidade do Transporte), superando inclusive a avaliação do Metrô. O BRT-ABC é, portanto, um avanço significativo na qualidade de vida da população.



O cronograma das obras sofreu impactos, em especial, pela necessidade de cumprimento de exigências ambientais indispensáveis ao licenciamento do projeto e por questionamentos judiciais.



Até o momento, já foram concluídos aproximadamente 50% da pavimentação prevista. A extensão completa de 17,3 km será alcançada com a execução das Obras de Arte Especiais, algumas já iniciadas e as demais, contratadas, se iniciarão brevemente, encontrando-se em etapa de mobilização.



Com o avanço das obras, estão sendo criados novos turnos e frentes de trabalho, de forma a ampliar a produtividade e acelerar o andamento das obras civis.



Reiteramos que as maiores obras de arte já estão em execução, e brevemente serão iniciadas as demais, de forma a cumprirmos o novo cronograma acordado.



Por fim, reforçamos nosso compromisso institucional com o atendimento das determinações regulatórias, e em colaborar com a busca de soluções conjuntas para conclusão deste importante projeto para a população.”