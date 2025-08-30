Saiba quem são as mulheres mais ricas do Brasil, segundo a Forbes

Vicky Safra ocupa novamente o posto de mulher brasileira mais rica, com patrimônio estimado em R$ R$ 120,5 bilhões, segundo a lista anual de brasileiros bilionários da revista Forbes. O ranking foi divulgado na quinta-feira, 28.

Vicky é viúva do banqueiro Joseph Safra, que morreu em 2020. Ela herdou cerca de metade da fortuna do falecido marido, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos: Jacob, Esther, Alberto e David. Vicky também ocupa a 2ª posição no ranking geral de brasileiros mais ricos, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que é o 1º colocado, com fortuna de R$ 227 bilhões.

A Forbes afirma que o número de mulheres na lista de bilionários brasileiros aumentou neste ano em relação a 2024: são 60 mulheres no total, contra 48 no ano passado. Elas representam 20% do total de 300 bilionários do País.

Em segundo lugar na lista de mulheres mais ricas está Maria Helena Moraes Scripilliti, filha de José Ermírio de Moraes, fundador do grupo industrial Votorantim. Ela é viúva de Clovis Scripilliti, que ajudou a expandir o grupo pelo Nordeste brasileiro durante as décadas de 1960 e 1970.

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela aparece em terceiro lugar no ranking de mais ricas. Ela é herdeira do Itaú-Unibanco, o maior banco privado da América Latina, além de membro do conselho de administração do grupo. Ana Lúcia também é uma das maiores acionistas individuais da Itaúsa, holding do banco.

Entre as dez mulheres brasileiras mais ricas, somente duas são consideradas "self-made", classificação concedida pela Forbes àquelas que construíram seus patrimônios sozinhas, sem heranças: Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi. Veja a seguir quem são as 10 mulheres brasileiras mais ricas.

1. Vicky Safra e família

Patrimônio: R$ 120,5 bilhões

Origem do patrimônio: Banco Safra

2. Maria Helena Moraes Scripilliti e família

Patrimônio: R$ 26,8 bilhões

Origem do patrimônio: Votorantim

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Patrimônio: R$ 9,8 bilhões

Origem do patrimônio: Itaúsa

4. Anne Werninghaus

Patrimônio: R$ 9,1 bilhões

Origem do patrimônio: Weg

5. Cristina Helena Junqueira

Patrimônio: R$ 8,7 bilhões

Origem do patrimônio: Nubank

6. Neide Helena de Moraes

Patrimônio: R$ 8,4 bilhões

Origem do patrimônio: Votorantim

7. Vera Rechulski Santo Domingo

Patrimônio: R$ 7,1 bilhões

Origem do patrimônio: AB InBev

8. Dora Voigt de Assis

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Origem do patrimônio: Weg

8. Lívia Voigt

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Origem do patrimônio: Weg

8. Lucia Borges Maggi

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Origem do patrimônio: Amaggi