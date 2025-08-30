Operação prende homem chamado de 'novo maníaco do parque', em Diadema

Um homem de 25 anos, identificado como Josué Silva de Oliveira, foi preso na manhã de sexta-feira (29) durante a operação Shamar, em ação da Polícia Civil na Rua Santa Rita de Cássia, no Centro de Diadema. Contra ele havia um mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça a partir de solicitação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.

O suspeito é investigado pela autoria de um roubo seguido de estupro ocorrido em setembro de 2024, em uma área de mata do Parque Ecológico da cidade. Ele teria deixado a vítima desacordada com um golpe de “mata-leão” e fugiu levando seus pertences. De acordo com a polícia, Josué Silva de Oliveira pensou que o golpe teria matado a mulher, mas ela sobreviveu com ferimentos graves.

Após a captura, nessa sexta, ele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame cautelar e, em seguida, transferido para a carceragem do 3º Distrito Policial de Diadema, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.

O caso foi registrado na DDM como captura de procurado.



Comparação com o “Maníaco do Parque”



A prisão tem repercutido porque o investigado vem sendo apelidado de “novo Maníaco do Parque”, em referência ao caso que chocou o país no fim dos anos 1990. À época, Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, atraiu mulheres para áreas isoladas do Parque do Estado, em São Paulo, com falsas promessas de trabalho como modelo. Ele foi condenado por 11 assassinatos e diversos estupros, crimes que ocorreram entre 1997 e 1998 e entraram para a crônica policial brasileira.



A comparação ressalta a gravidade das investigações em andamento em Diadema, ainda que as circunstâncias dos casos sejam diferentes. A Polícia Civil reforça que o suspeito preso nesta sexta-feira é alvo de apuração específica por um estupro e um roubo registrados em 2024, e que o processo segue em curso sob determinação judicial.