Léo Pereira, Karoline Lima e Tainá Castro trocam acusações na web

As desavenças envolvendo o zagueiro do Flamengo Léo Pereira, 29, sua atual companheira, a influenciadora Karoline Lima, 29, e a modelo Tainá Castro, 31, vieram à tona novamente nessa sexta-feira (29). A confusão se estendeu também ao nome de Éder Militão, de 27, ex de Karoline e pai de sua filha Cecília.



O estopim foi a notícia de que Pereira teria sido intimado pela Justiça para quitar valores referentes à pensão alimentícia de seus filhos com Tainá, Matteo, 4, e Helena, 5. Caso o débito não fosse pago em até 72 horas, o jogador poderia ser preso. Segundo informações, a disputa judicial entre Tainá e o atleta teve início em julho de 2023 e inclui também a cobrança de mais de R$ 1 milhão em um processo de partilha de bens.



Na quinta-feira (28), o defensor esteve em um fórum no Rio de Janeiro, onde recebeu a notificação judicial. Em nota enviada à Quem, os advogados do jogador alegaram que ele “está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos, e nunca foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos”, acrescentando que “as informações divulgadas não correspondem à verdade”. A defesa reforçou ainda que o processo corre sob segredo de Justiça.



Karoline sai em defesa do namorado



A polêmica ganhou corpo nas redes sociais após Karoline Lima usar seus Stories para rebater as críticas a Pereira e atacar Tainá. A influenciadora afirmou que a modelo estaria cobrando valores indevidos.



“Deixem eu falar umas verdades aqui. Sabe o que está acontecendo de verdade? A bonita está cobrando mensalidades da faculdade de Medicina que ela abandonou, e não faz”, disparou. Karoline disse ainda que, apesar de já ter recebido metade dos bens do ex, Tainá continuaria tentando “infernizar” a vida do casal.



Ela também acusou a ex do atleta de ter usado o cartão de crédito de Pereira para compras de luxo. “Até um tempo atrás, ela estava com um cartão de crédito do Leonardo. Ela estava viajando para Madrid e lá, em lojinha de grife, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, comprou bolsinha... Ô, vida maravilhosa. Até as milhas do Leonardo ela estava usando para comprar passagens para a família e os amiguinhos dela para viajar”, disse.



Em outro trecho, Karol questionou a postura de Tainá em relação à criação da filha Cecília, com Militão. “Eu sei o que é pedir na Justiça para um pai que não quer oferecer nem 1% do que minha filha merece. Não vou deixar essa mulher descredibilizar uma causa tão séria”, afirmou.



Tainá rebate e expõe episódio do passado



As acusações não ficaram sem resposta. Tainá Castro negou que tenha cobrado mensalidades universitárias e explicou que os gastos no cartão ocorreram quando ainda havia uma conta conjunta. “Não sei que sonho você está tendo com esse negócio de faculdade. O que foi designado foi um valor de R$ 10 mil para que eu pudesse me reestruturar no mercado de trabalho”, disse.



A modelo ainda decidiu expor momentos delicados da relação com o ex. Em vídeos, afirmou ter precisado buscar Pereira bêbado em uma casa noturna durante a gestação de Matteo. “Precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo”, relatou.



Em outra gravação, Tainá mostrou o jogador dormindo no chão da sala. “Um bêbado, um alcoólatra que bebe todo dia. Ó que nojo. Um jogador do Flamengo nesse estado, em plena segunda-feira, 4 horas da manhã”, criticou.



Segundo ela, o estresse teria provocado uma hemorragia grave durante a gravidez. “O hematoma [no útero] cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho”, contou.



Tainá também lembrou que, logo após a alta do filho da UTI neonatal, descobriu pelas redes sociais que o ex estava em um baile funk. “Você podia ter trazido riscos para nossos filhos e para mim, que estava no puerpério”, declarou.



Sobre a disputa judicial, a influenciadora afirmou: “Tentei mandar notificação, não adiantou, não tem responsabilidade. Eu não recebi metade dos bens que a gente construiu juntos. Recebi um valor bem inferior e, mesmo ficando com a menor parte, ele não cumpriu o pagamento”.



Irmão do jogador sai em defesa



Em meio ao turbilhão, Diego Gomes, irmão de Léo Pereira, também se manifestou nas redes sociais. “Como é difícil saber de toda a verdade e não poder me pronunciar, porque todos que me seguem aqui sabe o quanto sou reservado, mais tá difícil ficar quieto, viu? O que me deixa em paz é conhecer o meu irmão, sei de todos os passos dele, cuido de tudo na vida dele a tempos, vou ter fé, que a verdade sempre vai prevalecer”, escreveu.