DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Previsão do tempo

Sábado (30) será de muitas nuvens e clima ameno no Grande ABC

O dia terá sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e noite com nebulosidade persistente

Natasha Werneck
30/08/2025 | 09:29
Compartilhar notícia
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O tempo segue estável e com características semelhantes ao de sexta-feira (29) nas cidades do Grande ABC, segundo previsão do Climatempo. Este sábado (30) terá sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e noite com nebulosidade persistente. Não há previsão de chuva significativa, mas a umidade do ar permanece elevada em toda a região.

LEIA MAIS: Anchieta tem interdições e acidentes neste sábado (30)

As temperaturas mínimas ficam em torno de 14°C em todas as cidades, enquanto as máximas variam entre 21°C e 22°C. A umidade relativa do ar oscila de 58% a 100%, garantindo sensação de ar úmido durante grande parte do dia.

- Santo André: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)

São Bernardo: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 65% a 100%)

São Caetano: mínima de 14°C e máxima de 22°C (umidade de 58% a 100%)

Diadema: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 65% a 100%)

Mauá: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)

Ribeirão Pires: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)

Rio Grande da Serra: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)

Apesar da nebulosidade, o clima permanece ameno, típico do fim de inverno, favorecendo atividades ao ar livre.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.