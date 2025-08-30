Sábado (30) será de muitas nuvens e clima ameno no Grande ABC

O tempo segue estável e com características semelhantes ao de sexta-feira (29) nas cidades do Grande ABC, segundo previsão do Climatempo. Este sábado (30) terá sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e noite com nebulosidade persistente. Não há previsão de chuva significativa, mas a umidade do ar permanece elevada em toda a região.

LEIA MAIS: Anchieta tem interdições e acidentes neste sábado (30)



As temperaturas mínimas ficam em torno de 14°C em todas as cidades, enquanto as máximas variam entre 21°C e 22°C. A umidade relativa do ar oscila de 58% a 100%, garantindo sensação de ar úmido durante grande parte do dia.



- Santo André: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)



- São Bernardo: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 65% a 100%)



- São Caetano: mínima de 14°C e máxima de 22°C (umidade de 58% a 100%)



- Diadema: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 65% a 100%)



- Mauá: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)



- Ribeirão Pires: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)



- Rio Grande da Serra: mínima de 14°C e máxima de 21°C (umidade de 68% a 100%)



Apesar da nebulosidade, o clima permanece ameno, típico do fim de inverno, favorecendo atividades ao ar livre.