Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta tem interdições e acidentes neste sábado (30)

A Ecovias atualizou, às 9h15 deste sábado (30), as condições de tráfego no SAI, onde há pontos de interdição

Natasha Werneck
30/08/2025 | 09:24
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Ecovias atualizou, às 9h15 deste sábado (30), as condições de tráfego no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Segundo a concessionária, há pontos de interdição na Rodovia Anchieta (SP-150) e também nas interligações, enquanto as demais rodovias operam normalmente.

Na Anchieta, o tráfego está totalmente bloqueado no sentido São Paulo entre os km 55 e 40 devido à inversão de mão. Outro ponto de interdição ocorre entre os km 42 e 48, também no sentido Capital, por causa de um acidente. Fora desses trechos, a rodovia apresenta condições normais.

A Rodovia dos Imigrantes (SP-160) segue sem registros de congestionamento, com tráfego normal em ambos os sentidos.

Já na Interligação Planalto (SP-041), há bloqueios nos dois sentidos: do km 8 ao 1 (sentido Anchieta) e do km 1 ao 8 (sentido Imigrantes), ambos no acesso em direção a São Paulo.

As demais vias do sistema operam sem problemas. A Interligação Baixada (SP-059), a Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), a Cônego Domênico Rangoni (SP-055), a Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) e as marginais da Anchieta apresentam tráfego normal.


