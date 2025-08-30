Veja a charge do 'Diário' para o dia 30 de agosto de 2025

Em visita a Santo André na manhã desta sexta-feira (29), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deu fim à ansiedade dos prefeitos e anunciou destinação de até R$ 409 milhões para os atendimentos públicos da saúde nas sete cidades do Grande ABC. Desse montante, R$ 150 milhões serão para auxílio no custeio do setor, com liberação imediata de recursos, enquanto que R$ 253,3 milhões são correspondentes a repasses anuais da Tabela SUS Paulista destinados a hospitais municipais da região.

