DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 30 de agosto de 2025

Do Diário do Grande ABC
30/08/2025 | 09:21
Compartilhar notícia
FOTO: Seri/DGABC
FOTO: Seri/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Em visita a Santo André na manhã desta sexta-feira (29), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deu fim à ansiedade dos prefeitos e anunciou destinação de até R$ 409 milhões para os atendimentos públicos da saúde nas sete cidades do Grande ABC. Desse montante, R$ 150 milhões serão para auxílio no custeio do setor, com liberação imediata de recursos, enquanto que R$ 253,3 milhões são correspondentes a repasses anuais da Tabela SUS Paulista destinados a hospitais municipais da região.

LEIA MAIS: Tarcísio confirma R$ 409 milhões para Saúde das sete cidades


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.