Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 30 de agosto de 2025

Mais Médicos

‘Alvo dos EUA, Mais Médicos ampara saúde no Grande ABC’ (Primeira Página, dia 25). Interessante a reportagem sobre o programa Mais Médicos mostrando seu lado positivo. Pena que o lado sombrio e obscuro não foi mencionado, como o regime de semies-cravidão imposto aos cubanos por meio de severa vigilância sobre suas ações, a baixa remuneração e o medo de represálias aos familiares residentes na ilha daqueles que voluntariamente quisessem permanecer no Brasil. Além disso, o programa também ficou marcado por financiar a ditadura castrista, pois a maior parte dos valores contratuais foi para as mãos dos ditadores e não dos médicos.

Vanderlei Retondo

Santo André

Contra o PCC – 1

‘Operações da PF e da Receita têm quatro alvos no Grande ABC’ (Economia, ontem). Parabéns à Polícia Federal, que deu uma aula de planejamento, organização e competência para realizar esta operação contra o crime muito bem organizado. Que outros órgãos federais aprendam com a nossa PF!

Tania Tavares

Capital

Contra o PCC – 2

Sob a alegação de que o regime ditatorial de Nicolás Maduro não é o governo legítimo da Venezuela, mas um cartel narcoterrorista, os EUA deslocaram parte da sua poderosa força naval para águas caribenhas, próximas da costa venezuelana, enquanto o governo Trump afirma sua disposição em usar “toda a força” contra Maduro. Por uma estranha coincidência, o governo Lula, que rechaçou a possibilidade de classificar as maiores facções criminosas do Brasil como terroristas, como deseja os EUA, resolveu, por meio da Polícia Federal, empreender uma megaoperação contra o PCC (Primeiro Comando da Capital), justamente no momento em que Maduro está na iminência de sentir o poder esmagador das bombas norte-americanas. Parece que Lula entendeu que o duro recado de Trump para Maduro vale para ele também.

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru (SP)

CPIs

‘CPIs não andam e apuração de denúncias trava em São Bernardo’ (Política, dia 28). CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) da Enem e Emae são mais importantes que investigação de corrupção na Prefeitura? Se a CPI da Enel e Emae fossem tão importantes, não estariam paradas há seis meses. Os vereadores aliados ainda têm o capricho de dizer que instalar CPI da corrupção é algo de menor urgência. Fico imaginando que o buraco é mais fundo, que os rabos amarrados são muitos e que o fato de o regimento interno do Legislativo ser o mais arcaico do Estado é conveniente. Vamos aguardar o resultado das investigações da Polícia Federal.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Lição aos EUA

“The Economist põe na capa Bolsonaro de ‘Viking do Capitó-lio’” (www.dgabc.com.br). Sinceramente fiquei feliz ao ver a capa de uma das revistas mais respeitadas do mundo, como a londrina The Economist, com a foto do golpista e traidor da nossa Pátria, Jair Bolsonaro, como “Viking do Capitólio” (onde fica abrigado o Congresso norte-americano). Melhor ainda o reconhecimento da revista na sua manchete: “Brasil troca de lugar com os EUA e dá lição de amadurecimento no julgamento de Bolsonaro”! Ou seja, se a Corte norte-americana não tivesse fechado os olhos para a gravidade institucional praticada por trumpistas que invadiram e depredaram o Capitólio, sob a cristalina orientação de Donald Trump, em 6 de janeiro de 2021, hoje esse insano presidente dos EUA estaria inelegível, provavelmente preso e longe de novamente ocupar a Casa Branca. Já que, assim como Bolsonaro ao ser derrotado por Lula, colocou a culpa nas urnas eletrônicas, também Trump não aceitou a legítima vitória de Joe Biden, dizendo que a eleição foi fraudada. E como reconhece a The Economist, é um motivo de orgulho a nós brasileiros a inabalável defesa pela democracia.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)