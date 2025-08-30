Uma história de escuta e participação

Exatos 26 anos se passaram desde aquela tarde de 30 de agosto de 1999, quando a Câmara de Santo André aprovou por unanimidade a Lei nº 7.877/99, criando a Ouvidoria da Cidade de Santo André. A proposta, encaminhada pelo então prefeito Celso Daniel, nasceu com o objetivo de aproximar a administração pública da população e dar mais transparência às relações entre o poder público e a sociedade civil.

As discussões que antecederam a criação da Ouvidoria envolveram estudantes, empresários, advogados, sindicalistas e representantes de diversos segmentos da sociedade civil organizada. Em dezembro do mesmo ano, foi eleito o primeiro ouvidor, senhor Saul Gelman e, após um período de estruturação, em abril de 2000 a Ouvidoria abriu suas portas ao público. Desde então, são 26 anos de atendimento ininterrupto, tornando Santo André referência nacional como a mais antiga Ouvidoria Pública Municipal em funcionamento contínuo no País.

No início, os registros eram feitos em planilhas impressas que tramitavam em volumosas pastas. As demandas chegavam em cartas manuscritas entregues pelos correios e, para os mais modernos da época, também por fax; e-mails eram raros. Hoje, a realidade é bem diferente: vivemos a era do ‘papel zero’, com mensagens eletrônicas, aplicativos e redes sociais. A tecnologia mudou, mas a essência da Instituição permanece a mesma: ouvir o cidadão com seriedade e tratar cada demanda de forma única.

Hoje, a Ouvidoria de Santo André atua de forma moderna e acessível, recebendo demandas por aplicativos, redes sociais e canais digitais. Continua sendo referência para outras cidades, garantindo transparência, diálogo e participação ativa do cidadão no dia a dia da cidade.

Esse legado mostra a força da Ouvidoria de Santo André como espaço democrático de escuta ativa. O cidadão, que antes participava apenas escolhendo seus representantes legais, passou a ter voz ativa no acompanhamento das políticas públicas. Essa transformação aproximou o Estado, do dia a dia das pessoas, fortalecendo a cidadania e tornando a democracia participativa mais viva.

Importantes parcerias foram firmadas, como a com o Ministério Publico do Estado de São Paulo e com a Associação Brasileira de Ouvidores, além de ampliar sua presença cidadã com ações educativas para lideranças do Poder Executivo e palestras de prevenção e combate aos assédios nos locais de trabalho.

Celebrar os 26 anos da Ouvidoria de Santo André é reconhecer não só a sua história pioneira, mas também a sua capacidade de adaptação aos novos tempos, sem perder de vista sua missão central: garantir que o cidadão seja ouvido, respeitado e representado.

Ronaldo Martim é ouvidor geral na cidade de Santo André.