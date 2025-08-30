Regionalidade premiada

O anúncio feito nessa sexta-feira (29) por Tarcísio de Freitas (Republicanos), em visita ao Grande ABC e também à sede do Diário, representa uma resposta direta às demandas apresentadas por prefeitos. Ao liberar recursos de até R$ 409 milhões para custeio e modernização da saúde, o governador reconhece a importância da região. O aporte imediato de verbas, distribuído proporcionalmente entre as sete cidades, somado à garantia de repasses anuais via Tabela SUS Paulista, sinaliza que os municípios poderão planejar ações com maior previsibilidade. A medida dá fim a impasse que se arrastava há meses, em que os gestores locais reclamavam da queda de investimentos estaduais e das dificuldades em manter serviços básicos.

O compromisso do governador, entretanto, não se limita à saúde. No campo da segurança, por exemplo, a promessa de novas viaturas para a Polícia Militar, somada ao financiamento de equipamentos para GCMs (Guardas Civis Municipais) e à ampliação de sistemas de monitoramento eletrônico, atende a antigas solicitações do Consórcio Intermunicipal e da população. No transporte e na mobilidade, a cobrança pública pela aceleração das obras do BRT-ABC traduz a percepção de que a região não pode mais conviver com sucessivos adiamentos. Ao admitir desconforto com o ritmo da concessionária e ameaçar até com a quebra de contrato, Tarcísio deixa claro que não pretende tolerar ineficiência dos parceiros do Estado.

E é exatamente este compromisso de Tarcísio de Freitas com a eficácia que traz certa tranquilidade de que o Estado, agora, vai voltar a investir em projetos estruturantes na região, como a Linha 20-Rosa do Metrô e a duplicação da Rodovia Índio Tibiriçá – por enquanto com investimentos próprios, já que descartou, por ora, conceder a estrada à exploração da iniciativa privada. Saúde, segurança e mobilidade se unem, assim, como eixos de pacote de investimentos que dialoga com as necessidades históricas do Grande ABC. Por fim, cabe registrar que o Diário se compromete a acompanhar de perto o cumprimento de cada compromisso assumido, assegurando à população que a execução das medidas anunciadas será devidamente executada.