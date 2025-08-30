DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Proteção

Rio Grande da Serra lança plano de combate à violência contra as mulheres

O Plano de Metas para o Enfrentamento Integrado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem como objetivo consolidar políticas públicas intersetoriais

Do Diário do Grande ABC
30/08/2025 | 09:06
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Rio Grande da Serra lançou nesta sexta-feira (29), no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, o Plano de Metas para o Enfrentamento Integrado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O plano tem como objetivo consolidar políticas públicas intersetoriais, fortalecendo a rede de apoio e criando estratégias de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência. 

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal em garantir dignidade, respeito e segurança para todas as cidadãs, buscando romper o ciclo da violência por meio de ações articuladas entre órgãos e secretarias municipais, além das instituições envolvidas na execução da política pública.

A cerimônia contou com autoridades municipais e regionais, lideranças femininas, integrantes do Conselho Municipal da Mulher e representantes da sociedade civil, 

A vice-prefeita Vilma Marcelino (PSDB) destacou a necessidade de políticas públicas permanentes e eficazes, enquanto a primeira-dama Letícia Auriani ressaltou o papel do Fundo Social no acolhimento das mulheres. 

O lançamento da iniciativa encerrou a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de combate à violência contra a mulher.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.