Rio Grande da Serra lança plano de combate à violência contra as mulheres

A Prefeitura de Rio Grande da Serra lançou nesta sexta-feira (29), no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, o Plano de Metas para o Enfrentamento Integrado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
O plano tem como objetivo consolidar políticas públicas intersetoriais, fortalecendo a rede de apoio e criando estratégias de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência.
A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal em garantir dignidade, respeito e segurança para todas as cidadãs, buscando romper o ciclo da violência por meio de ações articuladas entre órgãos e secretarias municipais, além das instituições envolvidas na execução da política pública.
A cerimônia contou com autoridades municipais e regionais, lideranças femininas, integrantes do Conselho Municipal da Mulher e representantes da sociedade civil,
A vice-prefeita Vilma Marcelino (PSDB) destacou a necessidade de políticas públicas permanentes e eficazes, enquanto a primeira-dama Letícia Auriani ressaltou o papel do Fundo Social no acolhimento das mulheres.
O lançamento da iniciativa encerrou a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de combate à violência contra a mulher.
