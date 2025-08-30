Ribeirão Pires vive último fim de semana do Festival do Chocolate

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires encerra neste fim de semana sua edição de 20 anos em clima de festa. Neste sábado (30) e domingo (31), a região central da cidade será palco de uma maratona cultural com música, dança, teatro e gastronomia e promete atrair milhares de visitantes.

Celebrando duas décadas de tradição, o evento adotou em 2025 um formato urbano e descentralizado, espalhando palcos e atrações por ruas e espaços icônicos do município e já recebeu mais de 130 mil visitantes em três semanas. Segundo a Prefeitura, a proposta garantiu maior integração com o comércio local e fortaleceu a economia, que já recebeu mais de R$ 6 milhões em movimentação.

A programação do último fim de semana começou ontem com série de atividades. Hoje o dia será marcado pela mistura de música e dança, durante a tarde, apresentações de grupos locais como Libertad, EMARP (Escola Municipal De Artes de Ribeirão Pires) e o projeto Recostura Ribeirão tomam conta do Choco Paço no Sábado com Dança. À noite, o destaque fica para o show da banda Cólica Renal, às 20h, também no palco principal.

No domingo, o encerramento terá clima familiar e festivo. A tarde começa com apresentações infantis, como o grupo Mundo de Kaboo, o Liporoni’s Circus e a Palhaçaria EMARP. Um cortejo pela rua com a Banda Marcial de Poá promete agitar a região central antes do show de Rafa Torres, atração nacional que fecha a programação do Choco Paço às 20h.