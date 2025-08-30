Falta de água constante afeta quem vive nas áreas mais altas do Grande ABC

A falta de água já faz parte do cotidiano de moradores de bairros em Mauá e Santo André, que convivem com torneiras secas durante vários períodos do dia. Agora, com a medida de racionamento noturno adotada desde a última quarta-feira (27) pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que prevê redução da pressão no abastecimento entre 21h e 5h, a preocupação é de que a situação se agrave ainda mais, principalmente nas regiões mais altas, onde o fornecimento já é irregular.

Em Mauá, na Rua Maria Boscariol Gabriele, na Vila Nova Mauá, o balconista de medicamentos, Celso José dos Santos, 55 anos, conta que praticamente não passa uma tarde com água em casa, onde mora com a esposa. Ele explica que, apesar de conseguir manter os banhos diários, atividades como lavar roupa e realizar serviços domésticos ficam comprometidas.

A mesma realidade é vivida pelo comerciante Gilzado Alves dos Santos, 52, também morador do mesmo endereço, que precisou recorrer à compra de galões para suprir a demanda da família. Segundo Alves, a situação é ainda mais difícil para quem tem criança pequena em casa. “E o valor das contas não diminuem, na verdade, só aumentam”, reclama. O morador conta que, quando a situação aperta, outra saída adotada é buscar água em uma bica próxima ao bairro.

Já o azulejista Aurindo Gonzaga dos Santos, 64, diz que não lembra de um único dia, nos últimos três meses, em que não tenha faltado água e que é necessário buscar soluções para realizar atividades domésticas básicas “Geralmente compramos galões, assim como a minha filha compra para a minha neta que gasta muito mais água”, disse.

Em Santo André, na Vila Linda, a auxiliar de escritório Karolayne Alves, 19, também relata interrupções frequentes no fornecimento e como isso impede, também, de realizar as atividades simples da rotina. “Todo dia, próximo às 20h, eles cortam a água e só retornam de manhã, isso quando não cortam o dia todo sem aviso”, afirma.

A jovem ressalta que a família teme o agravamento do desabastecimento devido à redução da pressão noturna no sistema, que começou nesta semana.

OUTRO LADO

Questionada, a Sabesp informou que foi registrado na quinta-feira (29) uma falha no fornecimento de energia pela concessionária de eletricidade que interrompeu o bombeamento de água para Mauá. “Técnicos da Companhia estiveram no local na manhã de sexta-feira (29) e constataram que o abastecimento estava normalizado”, diz a companhia em nota.

No endereço citado em Santo André, a Sabesp afirma que não recebeu nenhuma reclamação ou ocorrência. “Equipes estiveram no local na manhã de ontem e mediram a pressão da água em dois imóveis, sem constatar problema de abastecimento.”