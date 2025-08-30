DGABC
Esportes Titulo Duelo decisivo

Vila São José vai em busca de título histórico no Pacaembu

A partida será neste sábado (30), às 15h50, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, com transmissão da TV Globo

Do Diário do Grande ABC
30/08/2025 | 08:39
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Com o objetivo de escrever um lindo capítulo no futebol amador de São Bernardo, o Vila São José vai lutar pelo título da Taça das Favelas 2025, mas para isso será necessário vencer a equipe da Favela 13, de Guarulhos. A partida será neste sábado (30), às 15h50, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, com transmissão da TV Globo.

O caminho até a decisão não foi fácil. Muito pelo contrário. A campanha foi marcada por duelos equilibrados e decisivos. Nas oitavas de final, o Vila São José empatou por 1 a 1 com o Complexo Verônia, mas venceu nos pênaltis. Nas quartas, outras igualdade (1 a 1) diante do Campanário, com vitória por 2 a 0 nas penalidades. E na semifinal, foi a vez da Vila Nhocuné dizer adeus, com derrota por 2 a 1.

O adversário da vez é a Favela 13, de Guarulhos, que promete não facilitar a vida da equipe são-bernardense. O time fez um torneio sólido. Foram quatro triunfos e um empate até aqui. Venceu o Heliópolis por 2 a 1 nas oitavas, 1 a 0 sobre a Favela Guamium nas quartas e 4 a 2 contra o Santa Clara na fase semifinal. 

Antes, às 14h, ocorrerá a decisão do feminino entre Cidade Tiradentes e Michihisa Murata. A Cufa (Central Única das Favelas) é a organização e idealizadora da competição.


