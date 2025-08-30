DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Futebol

Azulão tenta manter sonho do retorno ao cenário nacional

São Caetano precisa de uma vitória diante do Grêmio Prudente para seguir na Copa Paulista

Ryan Leme
 Especial para o Diário
30/08/2025 | 08:34
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC


O São Caetano tem um jogo de vida ou morte na Copa Paulista na tarde deste sábado (16h), contra o Grêmio Prudente. As equipes fazem a partida de volta das oitavas de final no Estádio Paulo Constantino, no Interior.

Após empate sem gols no primeiro encontro, no Anacleto Campanella, o Azulão precisa vencer para avançar e continuar sonhando com um possível título, além do retorno para o cenário do futebol nacional. Uma nova igualdade no placar leva a eliminatória à disputa de pênaltis.

A missão de voltar ao Grande ABC com a classificação promete não ser fácil, já que o Grêmio Prudente está invicto e detém a segunda melhor defesa da Copa Paulista, com somente seis gols sofridos, atrás apenas do XV de Piracicaba, vazado em quatro oportunidades.

Ciente do poder do adversário, o lateral-direito Rafael Baiano pede foco ao elenco do São Caetano. “Precisamos fazer uma partida impecável e sermos inteligentes. Vimos que o time deles é intenso, então temos que saber nos defender. A força da torcida do Grêmio Prudente é muito importante, mas tentaremos igualar dentro de campo e sair com a vaga”. diz.

Para a partida, o técnico Reginaldo Lima terá o retorno do lateral-direito Luan Carvalho, que desfalcou o time no último compromisso por lesão.


