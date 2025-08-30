PPA vai transformar Mauá em uma cidade do futuro

A Prefeitura de Mauá protocolou nessa sexta-feira (29), na Câmara, o PPA (Plano Plurianual) 2026–2029, documento que define diretrizes, programas e metas da administração pública para os próximos quatro anos. O planejamento estima investimentos de R$ 8,6 bilhões e tem como meta transformar Mauá em uma “cidade do futuro” — mais inclusiva, sustentável e moderna.

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) fez pessoalmente a entrega do documento, que reúne mais de 400 páginas detalhando programas, ações e metas. O gesto, segundo o petista, simboliza a importância estratégica do plano e reforça o compromisso da gestão com a transparência e a participação popular.

Durante a entrega, Marcelo Oliveira destacou que a transformação de Mauá não se restringe a investimentos em tecnologia ou grandes obras. “Construir a cidade do futuro vai além da tecnologia e da infraestrutura. Passa também por pequenos gestos que fazem toda a diferença no nosso dia a dia”, afirmou.

O prefeito citou atitudes cotidianas que contribuem para uma cidade mais organizada e acolhedora. “Quando respeitamos as faixas de pedestres, quando não fechamos os cruzamentos e quando evitamos jogar lixo nas ruas, praças e parques, estamos ajudando a transformar Mauá em um lugar melhor para todos. São bons hábitos que precisam ser cultivados.”

Marcelo Oliveira reforçou que a construção da cidade do futuro depende da união entre poder público e sociedade civil. “Nós, da Prefeitura, fazemos a nossa parte, mas a cidade do futuro se constrói com a união de todos. Cada morador é protagonista nesse processo. É importante cuidarmos de Mauá com o mesmo amor que temos pela nossa casa, o nosso lar. Esse é o espírito que queremos levar para os próximos quatro anos: uma cidade mais humana, sustentável e feita por todos nós”, disse

O presidente da Câmara, Getúlio Batista de Andrade Junior, Juninho Getúlio (PT), também ressaltou a parceria entre Executivo e Legislativo na construção do futuro de Mauá. “Esse é um momento de pensar a maior cidade do futuro, com inclusão dos moradores na execução das políticas e no direcionamento dos próximos passos. O PPA serve para que possamos ajustar a rota e construir uma Mauá cada vez melhor. Esse é o pensamento de todos os vereadores, que estão trabalhando junto com o prefeito para garantir um futuro mais brilhante para a cidade”, afirmou.