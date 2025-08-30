Tarcísio sobre cobrança dos prefeitos: ‘ansiosos’

Alvo de críticas generalizadas de prefeitos das sete cidades, por supostamente preterir o Grande ABC na hora de distribuir investimentos pelo Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) utilizou números para rebater as reclamações. Em conversa com a coluna, o chefe do Executivo paulista garantiu que desde 1º janeiro de 2023, data em que assumiu o Palácio dos Bandeirantes, já liberou R$ 6 bilhões para as sete cidades aplicarem em saúde, educação, habitação, saneamento básico e transportes, entre outros. E assegurou que outros R$ 54 bilhões estão projetados para a região. Ao ser perguntado sobre se os gestores estavam sendo injustos com o governo paulista, chorando sem razão, Tarcísio optou pela diplomacia, dizendo que a desaceleração da economia nacional faz com que eles fiquem “ansiosos” por temerem a falta de recursos para dar conta dos compromissos com a população.

BASTIDORES

Na dificuldade

Ainda sobre a visita do governador ao Grande ABC, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB-foto), destacou o apoio constante de Tarcísio de Freitas, que tem estado ao seu lado desde os momentos mais difíceis da campanha eleitoral. Taka ressaltou que, mesmo diante do cenário financeiro desafiador pelo qual Diadema passa atualmente, o governador voltou a estender a mão, liberando R$ 50 milhões para o município, sendo R$ 20 milhões destinados à infraestrutura e R$ 30 milhões para a área da saúde.

Agenda

Ao fim da entrevista exclusiva que concedeu na tarde de ontem aos jornalistas do Diário, em Santo André, Tarcísio de Freitas ouviu com especial interesse dos executivos do jornal informações sobre o Desafio de Redação, concurso literário promovido há 18 anos pelo veículo de comunicação e que já produziu mais de 1,5 milhão de textos. Convidado para prestigiar a cerimônia de premiação, que neste ano está agendada para 25 de novembro no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) de São Bernardo, o governador se mostrou bastante entusiasmado e pediu a assessor para registrar o evento em sua agenda.

Normalidade

A primeira-dama de São Bernardo e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, participou ontem de sua primeira agenda pública desde o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), alvo de investigação da PF (Polícia Federal). A presidente do Fundo Social participou da entrega da Praça da Cidadania, no bairro Planalto, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas . Apesar do momento delicado na administração municipal, a agenda foi marcada por um tom de normalidade e foco na manutenção dos serviços prestados à população.

Mais um minuto

Na Câmara de Diadema há algumas certezas quando o assunto é o vereador Reinaldo Meira (Solidariedade), além de sua famosa cabeleira. Uma delas é a ampla defesa ao prefeito Taka Yamauchi (MDB), a outra é que vai falar, e vai falar bastante, colocando a culpa nas gestões anteriores. Na última sessão, o parlamentar esgotou seus oito minutos regimentais na tribuna, mas foi ajudado pelo líder de governo, Juninho do Chicão (Progressistas), com mais dois minutos. E depois, mais dois minutos… Com cronômetro marcando 14 minutos de fala, Meira pediu mais tempo, até Juninho do Chicão dizer chega.

Marco digital

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), está em clima de comemoração. Desta vez, o motivo é digital: o chefe do Executivo ultrapassou a marca de 30 mil seguidores no Instagram. O prefeito agradeceu o carinho dos internautas e celebrou a conexão com os moradores também no ambiente virtual.