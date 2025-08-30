Adolescente é internado por ameaçar psicóloga após entrevista à Felca; entenda

A internação provisória de um adolescente morador de Arapiraca foi decretada pela Justiça de Alagoas na quarta-feira, 27. O jovem é acusado de ato infracional análogo ao crime de ameaça cometido contra uma psicóloga que concedeu entrevista ao influenciador Felca.

A internação provisória foi decretada pelo prazo máximo de 45 dias. A Justiça também determinou busca e apreensão na residência do adolescente para que sejam coletados objetos, documentos e outros elementos voltados à elucidação da investigação.

O adolescente é apontado ainda como administrador de um grupo virtual conhecido por orquestrar atentados contra moradores de rua. "Os fatos sob apuração são de extrema gravidade, havendo inclusive indícios de múltiplas vítimas, razão pela qual entende este magistrado que os elementos probatórios até então coligidos são suficientes para justificar, neste momento, o cerceamento da liberdade do adolescente", afirmou o juiz Anderson Passos, titular da 1.ª Vara Cível de Arapiraca.

Segundo o processo, o adolescente estaria envolvido ainda em exploração sexual de menores, promoção de estupro virtual, indução, instigação e auxílio à automutilação, "doxxing" (exposição de dados pessoais de vítimas com o intuito de intimidação e coerção) e apologia ao nazismo.

Após conceder entrevista sobre adultização de crianças, a psicóloga recebeu e-mail com insultos e ameaças de morte. No texto, o adolescente afirmou: "Você mexeu em um ninho de abelhas".

As autoridades policiais chegaram ao jovem após a extração de dados de IMEIs e IPs da rede mundial de computadores. "A medida de internação provisória mostra-se adequada e proporcional para resguardar o bom andamento das investigações e evitar o cometimento de novos atos infracionais", reforçou o juiz.

Homem de 21 anos é preso por suspeita de ameaça de morte a Felca e venda de pornografia infantil

Ação conjunta das polícias de São Paulo e de Pernambuco prendeu na segunda-feira, 25, em Olinda, Cayo Lucas Rodrigues dos Santos. O homem, de 21 anos, é suspeito de ameaçar o youtuber Felca de morte, além de vender pornografia infantil na internet.

Ele foi localizado e preso na casa em que morava, junto com um rapaz identificado como Paulo Vinícius, que também foi detido. A reportagem busca a defesa de ambos.

No momento da abordagem, o computador da dupla estava aberto na tela de acesso à plataforma da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Pernambuco.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, o suspeito estava entrando no sistema para "inserir dados, vendendo mandados de busca e prisão falsos". "Circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial", disse a polícia.

Entenda as denúncias

O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o influenciador digital Felca publicou, no último dia 6, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance".

Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 17,7 milhões de seguidores no Instagram, 8,45 milhões no YouTube e 870 mil na rede X (ex-Twitter).

Após a publicação do vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, passaram a tratar com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais que estava parada no Congresso.

O projeto de lei chamado de "ECA Digital"- referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente - foi aprovado no Senado na quarta-feira, 27, e agora deve ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 50 minutos, o youtuber mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. Hytalo Santos, preso em São Paulo no dia 15 suspeito de exploração sexual infantil, foi um dos citados no vídeo do youtuber. Ele nega as acusações.