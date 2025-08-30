DGABC
Política Titulo Metas

Marcelo Oliveira entrega Plano Plurianual à Câmara

PPA prevê R$ 8,6 bilhões em investimentos para o período 2026–2029

Do Diário do Grande ABC
30/08/2025 | 05:00
FOTO: Diego Barros/PMM
FOTO: Diego Barros/PMM


 A Prefeitura de Mauá protocolou ontem, na Câmara, o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, documento que define diretrizes, programas e metas da administração pública para os próximos quatro anos. O planejamento estima investimentos de R$ 8,6 bilhões e tem como meta transformar Mauá em uma “cidade do futuro” — mais inclusiva, sustentável e moderna. 

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) fez pessoalmente a entrega do documento, que reúne mais de 400 páginas detalhando programas, ações e metas. O gesto, segundo o petista, simboliza a importância estratégica do plano e reforça o compromisso da gestão com a transparência e a participação popular. 

Durante a entrega, Marcelo Oliveira destacou que a transformação de Mauá não se restringe a investimentos em tecnologia ou grandes obras. “Construir a cidade do futuro vai além da tecnologia e da infraestrutura. Passa também por pequenos gestos que fazem toda a diferença no nosso dia a dia”, afirmou.

O prefeito citou atitudes cotidianas que contribuem para uma cidade mais organizada e acolhedora. “Quando respeitamos as faixas de pedestres, quando não fechamos os cruzamentos e quando evitamos jogar lixo nas ruas, praças e parques, estamos ajudando a transformar Mauá em um lugar melhor para todos. São bons hábitos que precisam ser cultivados.”

Marcelo Oliveira reforçou que a construção da cidade do futuro depende da união entre poder público e sociedade civil. “Nós, da Prefeitura, fazemos a nossa parte, mas a cidade do futuro se constrói com a união de todos. Cada morador é protagonista nesse processo. É importante cuidarmos de Mauá com o mesmo amor que temos pela nossa casa, o nosso lar. Esse é o espírito que queremos levar para os próximos quatro anos: uma cidade mais humana, sustentável e feita por todos nós”, disse

O presidente da Câmara, Getúlio Batista de Andrade Junior, Juninho Getúlio (PT), também ressaltou a parceria entre Executivo e Legislativo na construção do futuro de Mauá. “Esse é um momento de pensar a maior cidade do futuro, com inclusão dos moradores na execução das políticas e no direcionamento dos próximos passos. O PPA serve para que possamos ajustar a rota e construir uma Mauá cada vez melhor. Esse é o pensamento de todos os vereadores, que estão trabalhando junto com o prefeito para garantir um futuro mais brilhante para a cidade”, afirmou. 

DEMANDAS

Segundo a Prefeitura, a construção do PPA contou com ampla participação social. Ao todo, foram recebidas 4.624 propostas da população, sendo 656 manifestações espontâneas. A maioria foi enviada por mulheres (67,7%).

Os principais temas apontados pelos moradores foram Planejamento urbano e habitação, com destaque para a regularização fundiária; Educação, que representou 20% das manifestações; Saúde, responsável por 16% das contribuições.

A consulta ocorreu entre 7 e 29 de junho, por meio de plataforma online, e foi complementada por sete audiências presenciais em diferentes regiões da cidade, realizadas entre 9 e 17 de junho, que reuniram mais de 1.200 pessoas.

Entre 1º e 11 de agosto, a Secretaria de Finanças promoveu oficinas intersetoriais com mais de 20 secretarias municipais para alinhar objetivos, revisar propostas e definir indicadores de desempenho.

Segundo o secretário de Finanças, Vagner Minervino da Rocha, esse processo foi essencial para transformar as demandas da população em políticas públicas viáveis. “Construímos um PPA realista, integrado e com foco em resultados para melhorar a qualidade de vida da população.”

O plano também foi embasado em diagnósticos internos das secretarias e do Serviço de Saneamento de Mauá (Sama), assegurando que cada ação esteja em consonância com a capacidade orçamentária e técnica do município.

O PPA agora será analisado pelos vereadores  e servirá como base para o planejamento orçamentário do período de 2026 a 2029.

