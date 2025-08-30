Tarcísio confirma R$ 409 milhões para Saúde das sete cidades

Em visita a Santo André na manhã desta sexta-feira (29), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deu fim à ansiedade dos prefeitos e anunciou destinação de até R$ 409 milhões para os atendimentos públicos da saúde nas sete cidades do Grande ABC. Desse montante, R$ 150 milhões serão para auxílio no custeio do setor, com liberação imediata de recursos, enquanto que R$ 253,3 milhões são correspondentes a repasses anuais da Tabela SUS Paulista destinados a hospitais municipais da região.

Com a presença dos sete prefeitos, entre eles o anfitrião Gilvan Ferreira (PSDB), e deputados estaduais do Grande ABC, Tarcísio visitou o Hospital Estadual Mário Covas, que teve outro aporte de R$ 5,7 milhões em investimentos para a compra de equipamentos e modernização de leitos. Também participaram da cerimônia o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), e os secretários estaduais Eleuses Paiva, de Saúde, e Gilberto Kassab (PSD), de Governo e Relações Institucionais.

Dos R$ 150 milhões repassados diretamente por meio de transferência do Fundo Estadual de Saúde aos municípios, R$ 30 milhões serão destinados a Santo André, R$ 50 milhões para São Bernardo, R$ 15 milhões a São Caetano, R$ 30 milhões a Diadema, R$ 10 milhões para Mauá e igualmente a Ribeirão Pires, e outros R$ 5 milhões com destino a Rio Grande da Serra. “Esses valores serão liberados imediatamente”, assegurou o governador.

O auxílio do Palácio dos Bandeirantes dá fim à insatisfação de prefeitos, que se queixavam internamente da ausência de verbas estaduais nos custeios da Saúde. Conforme noticiado pelo Diário há quase três semanas, cidades da região registravam quedas superiores a 50% de repasses estaduais neste ano, em comparação a todo o exercício de 2024, gerando preocupação entre as administrações locais. São Bernardo, por exemplo, reclamava por receber, até o início do mês, R$ 16,5 milhões, perante R$ 185,6 milhões do ano passado. Ambas as cifras incluem emendas parlamentares.

HOSPITAIS MUNICIPAIS

Tarcísio também garantiu outros R$ 253,3 milhões em repasses anuais via Tabela SUS Paulista, destinados a 12 hospitais municipais da região. Dessa forma, o governador promete acabar com o drama dos prefeitos, que a cada ano, buscavam renovar o convênio junto à Secretaria de Saúde do Estado, citando como exemplo o Hospital Nardini, em Mauá. “O (prefeito) Marcelo (Oliveira, PT) toda hora tem de fazer um convênio para receber cerca de R$ 1,5 milhão por mês, que dá R$ 18 milhões por ano. Com a Tabela Sus Paulista, garantimos já na largada R$ 28 milhões por ano”, cravou.

CROSS E AME

Em seguida, na redação do Diário, Tarcísio comentou sobre a formação da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional, demanda antiga do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Simpático à ideia, o governador ponderou que é preciso definir os perfis assistenciais de cada unidade de saúde e modernizar o sistema para que seja mais ágil e transparente. “E daí é definir os perfis assistenciais de cada região, cada unidade de saúde, porque se todo mundo quiser fazer tudo, fica inviável”, avaliou.

Sobre os pleitos de Ribeirão Pires e Diadema por unidades do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), Tarcísio apontou ser inviável que todos os municípios tenham tal equipamento, mas apontou alternativas como teleatendimentos pelo AME +Digital e suporte via SUS Paulista. “Um exemplo é o (prefeito de Diadema) Taka (Yamauchi, MDB). Ele vai fazer o centro de especialidades no Quarteirão da Saúde e o Estado vai ajudar no custeio”, pontuou.