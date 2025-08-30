Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico

A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.

A revelação aconteceu após Tatá perguntar ao cantor se ele interviria caso seu filho estivesse se relacionando com uma pessoa de quem ele não gostasse, durante o quadro Pai Rico ou Pai Presente. Após a resposta, ela decide contar uma história pessoal.

"Eu vou dizer, agora eu vou contar uma coisa fofa. Eu já tive uma relação tóxica, e o meu pai terminou a relação por mim. É verdade. Eu não conseguia sair de uma relação abusiva que eu vivia e o meu pai terminou uma relação por mim. E falou para ele: 'Você vai entender que essa mulher tem pai'. Juro", compartilhou, segurando as lágrimas.

Na sequência, Tatá recebe um abraço do pai, que também estava presente na gravação do programa. Assista ao vídeo clicando aqui .

Recentemente, Tatá esteve envolvida em uma polêmica com o ator Paulo Ferreira, que relatou estar passando por dificuldades e diz ter rompido uma amizade com Renato Góes. A humorista, no entanto, não gostou da atitude do ator, que expôs prints de conversas entre os dois.

"Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você. Dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga", repreendeu.