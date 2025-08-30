DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Lady Night

Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico

Durante um quadro de perguntas e respostas, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo e só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai

30/08/2025 | 09:44
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.

A revelação aconteceu após Tatá perguntar ao cantor se ele interviria caso seu filho estivesse se relacionando com uma pessoa de quem ele não gostasse, durante o quadro Pai Rico ou Pai Presente. Após a resposta, ela decide contar uma história pessoal.

"Eu vou dizer, agora eu vou contar uma coisa fofa. Eu já tive uma relação tóxica, e o meu pai terminou a relação por mim. É verdade. Eu não conseguia sair de uma relação abusiva que eu vivia e o meu pai terminou uma relação por mim. E falou para ele: 'Você vai entender que essa mulher tem pai'. Juro", compartilhou, segurando as lágrimas.

Na sequência, Tatá recebe um abraço do pai, que também estava presente na gravação do programa. Assista ao vídeo clicando aqui.

Recentemente, Tatá esteve envolvida em uma polêmica com o ator Paulo Ferreira, que relatou estar passando por dificuldades e diz ter rompido uma amizade com Renato Góes. A humorista, no entanto, não gostou da atitude do ator, que expôs prints de conversas entre os dois.

"Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você. Dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga", repreendeu.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.