Esportes Titulo Na Vila Belmiro

Santos x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Partida marca a estreia do técnico argentino Vojvoda no comando do Peixe

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
31/08/2025 | 09:15
FOTO: Raul Baretta/ Santos FC
FOTO: Raul Baretta/ Santos FC


 Sem vencer há duas rodadas, o Santos espera ter encontrado uma luz no fim do túnel com a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. A chegada do argentino traz esperança ao torcedor que tanto sofre com a equipe situada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento no Brasileirão. E nada melhor do que uma vitória diante do Fluminense, às 16h (de Brasília), deste domingo (31), na Vila Belmiro, para mudar a situação. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e Premiere

Além da presença de Vojvoda na área técnica, o Peixe poderá contar com a volta de Neymar. O camisa 10 cumpriu suspensão na última rodada ao mesmo tempo em que tratava de um edema na coxa. Já Willian Arão e João Basso passam por recuperação física e ficam de fora, enquanto o atacante Guilherme é dúvida, após protestos de torcedores no CT Rei Pelé.

Já o Tricolor das Laranjeiras vem de derrota para o Bahia por 1 a 0, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, isso não deve afetar a equipe carioca, que soma 27 pontos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: domingo, 31 de agosto, às 16h (de Brasília).

- Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos.

- Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Bontempo (Neymar); Rollheiser, Barreal  e Tiquinho Soares.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva (Manoel) e Renê; Hércules, Martinelli  e Ganso (Nonato); Serna, Keno e  Germán Cano (Everaldo).

Técnico: Renato Gaúcho.


