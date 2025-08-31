Santos x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Sem vencer há duas rodadas, o Santos espera ter encontrado uma luz no fim do túnel com a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. A chegada do argentino traz esperança ao torcedor que tanto sofre com a equipe situada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento no Brasileirão. E nada melhor do que uma vitória diante do Fluminense, às 16h (de Brasília), deste domingo (31), na Vila Belmiro, para mudar a situação. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e Premiere

Além da presença de Vojvoda na área técnica, o Peixe poderá contar com a volta de Neymar. O camisa 10 cumpriu suspensão na última rodada ao mesmo tempo em que tratava de um edema na coxa. Já Willian Arão e João Basso passam por recuperação física e ficam de fora, enquanto o atacante Guilherme é dúvida, após protestos de torcedores no CT Rei Pelé.

Já o Tricolor das Laranjeiras vem de derrota para o Bahia por 1 a 0, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, isso não deve afetar a equipe carioca, que soma 27 pontos.