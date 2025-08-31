Corinthians x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Um dos maiores clássicos do Brasil será mais uma vez destaque no futebol. Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (31) pela sétima vez no ano, agora pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília). O clássico paulista terá transmissão ao vivo de Record, Premiere e CazéTV.

Em 2025, o Timão soma três vitórias no Dérbi, com dois empates e apenas um triunfo palmeirense. Destaque para a final do Campeonato Paulista e para as oitavas de final da Copa do Brasil, quando a equipe alvinegra se saiu melhor.

Com 25 pontos, o Alvinegro vem de vitória sobre o Athletico-PR fora de casa, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, além de um triunfo, por 3 a 2, sobre o Vasco pelo Brasileirão.

A equipe do técnico Dorival Júnior tem outro desfalque de peso, pois o lateral-esquerdo Matheuzinho está machucado e não joga. Yuri Alberto, André Carrillo e José Martínez continuam no departamento médico.

Com 42 pontos, o Verdão segue à caça do Flamengo. Em seu último compromisso, venceu o lanterna Sport por 3 a 0, e luta por um possível título para se isolar como maior campeão do torneio.

Já o time do treinador Abel Ferreira conta com o retorno de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão na rodada passada. Raphael Veiga e Paulinho estão lesionados, e Andreas Pereira não está liberado para estrear.