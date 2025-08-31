DGABC
Esportes Titulo Dérbi Paulista

Corinthians x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Clássico é válido pela 22ª rodada da liga

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
31/08/2025 | 09:00
31/08/2025 | 09:00
FOTO: Cesar Greco/Palmeiras
FOTO: Cesar Greco/Palmeiras


Um dos maiores clássicos do Brasil será mais uma vez destaque no futebol. Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (31) pela sétima vez no ano, agora pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília). O clássico paulista terá transmissão ao vivo de Record, Premiere e CazéTV.

Em 2025, o Timão soma três vitórias no Dérbi, com dois empates e apenas um triunfo palmeirense. Destaque para a final do Campeonato Paulista e para as oitavas de final da Copa do Brasil, quando a equipe alvinegra se saiu melhor. 

Com 25 pontos, o Alvinegro vem de vitória sobre o Athletico-PR fora de casa, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, além de um triunfo, por 3 a 2, sobre o Vasco pelo Brasileirão.

A equipe do técnico Dorival Júnior tem outro desfalque de peso, pois o lateral-esquerdo Matheuzinho está machucado e não joga. Yuri Alberto, André Carrillo e José Martínez continuam no departamento médico.

Com 42 pontos, o Verdão segue à caça do Flamengo. Em seu último compromisso, venceu o lanterna Sport por 3 a 0, e luta por um possível título para se isolar como maior campeão do torneio. 

Já o time do treinador Abel Ferreira conta com o retorno de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão na rodada passada. Raphael Veiga e Paulinho estão lesionados, e Andreas Pereira não está liberado para estrear.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: domingo, 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília).

- Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

- Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (assinatura) e CazéTV (YouTube). 

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon e Maycon; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Técnico: Dorival Júnior.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Maurício e Flaco López; Vítor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.


