Cruzeiro x São Paulo: veja prováveis escalações, onde assistir e horário

Tricolor vem de vitória, por 2 a 0, diante do Atlético-MG
O São Paulo vem de oito jogos de invencibilidade no Brasileirão e vai atrás, neste sábado (30) de outro triunfo de olho em um lugar no G-4. No entanto, terá de enfrentar o ascendente Cruzeiro, que segue na briga pela liderança. O jogo é válido pela 22ª rodada e terá início às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo terá transmissão ao vivo de SporTV e Premiere.
Na sétima posição, com 32 pontos, o Tricolor vem de vitória, por 2 a 0, diante do Atl´tico-MG, além de uma heroica classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, quando eliminou o Atlético Nacional-COL nas penalidades no Morumbi.
O time de Hernán Crespo terá Enzo Diaz, que cumprirá suspensão, além de Lucas Moura, Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Luiz Gustavo, André Silva, Calleri e Ryan Francisco, machucados
Em terceiro lugar, com 41 pontos, a Raposa vem motivada após vencer o jogo de ida da Copa do Brasil na casa do seu arquirrival Atlético-MG, por 2 a 0, e agora pretende desbancar Flamengo e Palmeiras no Nacional.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: sábado, 30 de agosto, às 21h (de Brasília).
- Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.
- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura)
Prováveis escalações:
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva
e Matheus Pereira; Wanderson, Christian e Kaio Jorge.
Técnico: Leonardo Jardim.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, José Sabino, Alan Franco e Cédric; Pablo Maia, Damián Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Luciano e Juan Dinenno.
Técnico: Hernán Crespo.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.