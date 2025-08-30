DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Brasileirão

Cruzeiro x São Paulo: veja prováveis escalações, onde assistir e horário

Tricolor vem de vitória, por 2 a 0, diante do Atlético-MG

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
30/08/2025 | 09:15
FOTO: Pedro Guedes / São Paulo FC
FOTO: Pedro Guedes / São Paulo FC


 O São Paulo vem de oito jogos de invencibilidade no Brasileirão e vai atrás, neste sábado (30) de outro triunfo de olho em um lugar no G-4. No entanto, terá de enfrentar o ascendente Cruzeiro, que segue na briga pela liderança. O jogo é válido pela 22ª rodada e terá início às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo terá transmissão ao vivo de SporTV e Premiere.

Na sétima posição, com 32 pontos, o Tricolor vem de vitória, por 2 a 0, diante do Atl´tico-MG, além de uma heroica classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, quando eliminou o Atlético Nacional-COL nas penalidades no Morumbi.

O time de Hernán Crespo terá Enzo Diaz, que cumprirá suspensão, além de Lucas Moura, Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Luiz Gustavo, André Silva, Calleri e Ryan Francisco, machucados 

Em terceiro lugar, com 41 pontos, a Raposa vem motivada após vencer o jogo de ida da Copa do Brasil na casa do seu arquirrival Atlético-MG, por 2 a 0, e agora pretende desbancar Flamengo e Palmeiras no Nacional.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 30 de agosto, às 21h (de Brasília).

- Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura)

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva 

e Matheus Pereira; Wanderson, Christian e Kaio Jorge. 

Técnico: Leonardo Jardim.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, José Sabino, Alan Franco e Cédric; Pablo Maia, Damián Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Luciano e Juan Dinenno. 

Técnico: Hernán Crespo.


