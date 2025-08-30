DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Série C

Floresta x São Bernardo FC: veja possíveis escalações e onde assistir

Partida marca o encerramento da primeira fase da divisão

Ryan Leme
 Especial para o Diário
30/08/2025 | 09:00
FOTO: Fábio Gulo/Agência São Bernardo
FOTO: Fábio Gulo/Agência São Bernardo


 Classificado de forma antecipada aos quadrangulares da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC viajou ao Ceará e cumpre tabela na tarde deste sábado (30), diante do Floresta, às 17h, pela última rodada da primeira fase. O jogo terá transmissão ao vivo de SportyNet+

Quinto colocado com 30 pontos, o Tigre não tem mais chances de sair do G-8 e já tem seu lugar assegurado na próxima fase. Além disso, já conhece dois de seus adversários nos quadrangulares: Caxias-RS (líder, com 37 pontos) e Londrina-PR (quarto colocado, com 30). A última vaga do grupo é disputada por nove clubes, incluindo o Floresta, que está na nona posição, com 24.

Mesmo com o cenário favorável, o lateral-direito Léo Duarte promete que o Aurinegro não vai facilitar. “Estamos a dois jogos sem vencer, essa é a hora de retomar a confiança e começar a preparação para a segunda fase da melhor forma”, disse o defendor, que deve ganhar mais uma oportunidade entre os titulares nesta partida.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 30 de julho, às 17h (de Brasília).

- Local: Estádio Domingão, em Horizonte.

- Onde assistir: SportyNet+ (streaming).

Prováveis escalações:

Floresta: Dalton; Matheus Ludke, Victor Mello, Ícaro, Thomas Kayck e Diego Matos; Pablo, Guilherme Nunes e Gustavo Xuxa; Romarinho e Jeam. 

Técnico: Leston Júnior.

São Bernardo FC: Júnior Oliveira; Hugo (Léo Duarte), Forster, Hélder e Pará; Foguinho (Eduardo), Pedro Felipe e João Paulo; Victor Andrade, Felipe Azevedo e Felipe Garcia. 

Técnico: Ricardo Catalá.


Comentários

