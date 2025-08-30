Floresta x São Bernardo FC: veja possíveis escalações e onde assistir

Classificado de forma antecipada aos quadrangulares da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC viajou ao Ceará e cumpre tabela na tarde deste sábado (30), diante do Floresta, às 17h, pela última rodada da primeira fase. O jogo terá transmissão ao vivo de SportyNet+

Quinto colocado com 30 pontos, o Tigre não tem mais chances de sair do G-8 e já tem seu lugar assegurado na próxima fase. Além disso, já conhece dois de seus adversários nos quadrangulares: Caxias-RS (líder, com 37 pontos) e Londrina-PR (quarto colocado, com 30). A última vaga do grupo é disputada por nove clubes, incluindo o Floresta, que está na nona posição, com 24.

Mesmo com o cenário favorável, o lateral-direito Léo Duarte promete que o Aurinegro não vai facilitar. “Estamos a dois jogos sem vencer, essa é a hora de retomar a confiança e começar a preparação para a segunda fase da melhor forma”, disse o defendor, que deve ganhar mais uma oportunidade entre os titulares nesta partida.