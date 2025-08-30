Grêmio Prudente x São Caetano: confira onde assistir, horário e escalações

Azulão precisa de uma vitória para manter vivo o sonho do retorno ao cenário nacional
O São Caetano tem um jogo de vida ou morte na Copa Paulista na tarde de deste sábado (30), às 16h, contra o Grêmio Prudente. As equipes fazem a partida de volta das oitavas de final no Estádio Paulo Constantino, no Interior. A decisão será trasmitida ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.
Após empate sem gols no primeiro encontro, no Anacleto Campanella, o Azulão precisa vencer para avançar e continuar sonhando com um possível título, além do retorno para o cenário do futebol nacional. Uma nova igualdade no placar leva a eliminatória à disputa de pênaltis.
A missão de voltar ao Grande ABC com a classificação promete não ser fácil, já que o Grêmio Prudente está invicto e detém a segunda melhor defesa da Copa Paulista, com somente seis gols sofridos, atrás apenas do XV de Piracicaba, vazado em quatro oportunidades.
Ciente do poder do adversário, o lateral-direito Rafael Baiano pede foco ao elenco do São Caetano. “Precisamos fazer uma partida impecável e sermos inteligentes. Vimos que o time deles é intenso, então temos que saber nos defender. A força da torcida do Grêmio Prudente é muito importante, mas tentaremos igualar dentro de campo e sair com a vaga”. diz.
Para a partida, o técnico Reginaldo Lima terá o retorno do lateral-direito Luan Carvalho, que desfalcou o time no último compromisso por lesão.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h (de Brasília).
- Local: Estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente.
- Onde assistir: Paulistão (YouTube).
Prováveis escalações:
Grêmio Prudente: João Paulo; Marcos Moser, Alan Uchôa, Boreck e Gabriel Santos; Igor Ribeiro, Dérick, Pedro Demarchi e Igor Pimenta; Alan James e Kauan.
Técnico: Rogério Corrêa.
São Caetano: Caio Monteiro; Di Bonito, Daniel Santos e Vitão; Rafael Baiano, Luiz Henrique, Romulo e Jobson Tábua; Caiuby e Leandro Gonçalves.
Técnico: Reginaldo Lima.
