Grêmio Prudente x São Caetano: confira onde assistir, horário e escalações

O São Caetano tem um jogo de vida ou morte na Copa Paulista na tarde de deste sábado (30), às 16h, contra o Grêmio Prudente. As equipes fazem a partida de volta das oitavas de final no Estádio Paulo Constantino, no Interior. A decisão será trasmitida ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

Após empate sem gols no primeiro encontro, no Anacleto Campanella, o Azulão precisa vencer para avançar e continuar sonhando com um possível título, além do retorno para o cenário do futebol nacional. Uma nova igualdade no placar leva a eliminatória à disputa de pênaltis.

A missão de voltar ao Grande ABC com a classificação promete não ser fácil, já que o Grêmio Prudente está invicto e detém a segunda melhor defesa da Copa Paulista, com somente seis gols sofridos, atrás apenas do XV de Piracicaba, vazado em quatro oportunidades.

Ciente do poder do adversário, o lateral-direito Rafael Baiano pede foco ao elenco do São Caetano. “Precisamos fazer uma partida impecável e sermos inteligentes. Vimos que o time deles é intenso, então temos que saber nos defender. A força da torcida do Grêmio Prudente é muito importante, mas tentaremos igualar dentro de campo e sair com a vaga”. diz.

Para a partida, o técnico Reginaldo Lima terá o retorno do lateral-direito Luan Carvalho, que desfalcou o time no último compromisso por lesão.