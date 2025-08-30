DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia Titulo Conflito bilateral

Aplicação da lei de reciprocidade aos EUA prejudica parceria, diz Amcham Brasil

Entre as principais preocupações de eventuais contramedidas estão os prejuízos à imagem do Brasil como destino de investimentos, aumento da insegurança jurídica, riscos a cadeias produtivas no Brasil

30/08/2025 | 12:21
FOTO: Divulgação/Embaixada dos Estados Unidos
FOTO: Divulgação/Embaixada dos Estados Unidos Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) entende que medidas de reciprocidade tenderiam a agravar o conflito bilateral e reduzir o espaço para negociações, ampliando incertezas para os negócios. A afirmação atende a pedido do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) para comentar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de autorizar o Itamaraty a estudar a viabilidade de aplicar a Lei da Reciprocidade - equivalente à Seção 301 americana - contra os Estados Unidos.

"Amcham Brasil reitera seu entendimento de que soluções comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos devem ser buscadas pela intensificação do diálogo e a abertura de negociações, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria bilateral", diz a câmara em nota.

A Amcham cita uma de suas pesquisas recentes mostrando que 86% das empresas avaliam que medidas de reciprocidade tenderiam a agravar o conflito bilateral e reduzir o espaço para negociações, ampliando incertezas para os negócios.

Entre as principais preocupações de eventuais contramedidas estão os prejuízos à imagem do Brasil como destino de investimentos, aumento da insegurança jurídica, riscos a cadeias produtivas no Brasil, que dependem de insumos e tecnologias dos Estados Unidos, e perda de competitividade internacional.

O texto diz ainda que, na próxima semana, a Amcham Brasil estará em Washington para participar da audiência pública sobre a investigação aberta nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, além de compromissos com o setor público americano.

"A entidade segue engajada em apoiar os esforços do governo brasileiro para intensificar os canais de diálogo com as autoridades americanas e reforça sua disposição em contribuir para um desfecho equilibrado e mutuamente benéfico", afirma a Amcham.


