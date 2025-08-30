DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Medalha de ouro

Mauá é supercampeão do vôlei em fase estadual dos Jogos Escolares

Equipe da região subiu ao lugar mais alto do pódio de forma invicta e assegurou lugar no Brasileiro

Do Diário do Grande ABC
29/08/2025 | 17:35
Compartilhar notícia
FOTO: Vôlei Mauá
FOTO: Vôlei Mauá Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Vôlei Mauá foi supercameão invicto dos JEESP 2025 (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), realizados so mesmo tempo em Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro e Itapira. Na decisão, disputada nesta sexta-feira (29), no Ginásio Luiz Gonzada Coli Beghini, o time sub-15 bateu a Escola Estadual Parque dos Sonhos, de Cubatão, por 3 sets a 0, e ficou com a medalha de ouro.

A final colocou frente a frente os campeões da Etapa I (escolas estaduais) e da Etapa II (escolas municipais e particulares), coroando o melhor entre os melhores. Um dia antes, os mauaenses já haviam conquistado a Etapa II. O Vôlei Mauá disputou o JEESP representando o Colégio Leonardo da Vinci.

A trajetória até o título foi marcada por uma campanha consistente, com vitórias sobre o Colégio Campos Salles (São Paulo), a Escola Afonso Pena (Penápolis), o Colégio Eifem (Cafelândia), a Escola Dom Luís do Amaral Mousinho (Ribeirão Preto) e a Escola Professora Anna dos Reis Signorini (Taubaté).

LEIA TAMBÉM:

O técnico mauaense Osvaldo Begliomini celebrou a conquista e destacou o espírito coletivo da equipe. "É uma vitória que mostra a força do esporte em Mauá e o potencial dos nossos jovens atletas. Cada treino, cada desafio superado, resultou nesse momento histórico. Estou muito orgulhoso da equipe, que soube jogar unida e com determinação. Agora, seguimos confiantes para representar Mauá e o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro, levando conosco a garra e o talento que nos trouxeram até aqui", afirmou.

Com o título, o Vôlei Mauá garantiu vaga no Campeonato Brasileiro Escolar, que será realizado em outubro, em Uberlândia (MG).

O JEESP 2025 reuniu mais de 3,8 mil alunos de 183 municípios, em competições que incluíram futsal, damas, handebol, voleibol, basquete, tênis de mesa e xadrez.

LEIA MAIS:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.