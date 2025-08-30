Mauá é supercampeão do vôlei em fase estadual dos Jogos Escolares

O Vôlei Mauá foi supercameão invicto dos JEESP 2025 (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), realizados so mesmo tempo em Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro e Itapira. Na decisão, disputada nesta sexta-feira (29), no Ginásio Luiz Gonzada Coli Beghini, o time sub-15 bateu a Escola Estadual Parque dos Sonhos, de Cubatão, por 3 sets a 0, e ficou com a medalha de ouro.

A final colocou frente a frente os campeões da Etapa I (escolas estaduais) e da Etapa II (escolas municipais e particulares), coroando o melhor entre os melhores. Um dia antes, os mauaenses já haviam conquistado a Etapa II. O Vôlei Mauá disputou o JEESP representando o Colégio Leonardo da Vinci.

A trajetória até o título foi marcada por uma campanha consistente, com vitórias sobre o Colégio Campos Salles (São Paulo), a Escola Afonso Pena (Penápolis), o Colégio Eifem (Cafelândia), a Escola Dom Luís do Amaral Mousinho (Ribeirão Preto) e a Escola Professora Anna dos Reis Signorini (Taubaté).

O técnico mauaense Osvaldo Begliomini celebrou a conquista e destacou o espírito coletivo da equipe. "É uma vitória que mostra a força do esporte em Mauá e o potencial dos nossos jovens atletas. Cada treino, cada desafio superado, resultou nesse momento histórico. Estou muito orgulhoso da equipe, que soube jogar unida e com determinação. Agora, seguimos confiantes para representar Mauá e o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro, levando conosco a garra e o talento que nos trouxeram até aqui", afirmou.

Com o título, o Vôlei Mauá garantiu vaga no Campeonato Brasileiro Escolar, que será realizado em outubro, em Uberlândia (MG).