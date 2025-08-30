DGABC
Setecidades Titulo Nesta sexta-feira (29)

Estado inaugura Praça da Cidadania em São Bernardo, no bairro Planalto

Governador Tarcísio de Freitas e a prefeita em exercício Jessica Cormick participam da entrega do equipamento

Wilson Guardia
29/08/2025 | 17:04
FOTO: Celso Luis/DGABC
FOTO: Celso Luis/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governo do Estado, por meio do Fundo Social, inaugurou nessa sexta-feira (29) a Praça da Cidadania de São Bernardo, a 11ª unidade do programa em São Paulo. O espaço, construído em terreno de mais de 40 mil m² doado pela Prefeitura, está localizado no Jardim Planalto e reúne áreas de esporte, lazer, convivência e uma Escola de Qualificação Profissional com cursos gratuitos.

Destinada prioritariamente a famílias em situação de vulnerabilidade social, a unidade, localizada Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, foi planejada para atender diferentes faixas etárias e necessidades da comunidade. Entre os equipamentos disponíveis estão campo de futebol, quadras poliesportiva e society, pista de skate, academia ao ar livre, playground, piscina, pista de caminhada e área de jogos.

O espaço conta ainda com salas de aula para cursos de qualificação em seis áreas: moda e arte, beleza e bem-estar, gastronomia, informática, construção civil e administração. A estrutura tem capacidade para atender até 120 alunos por dia. O objetivo é ampliar oportunidades, gerar renda e promover inclusão social, de acordo com o governo estadual.

Foram investidos mais de R$ 20 milhões, viabilizados pelo Fundo Social em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Com a entrega, o Grande ABC passa a ter três unidades da rede, que já conta com equipamentos em Santo André e Mauá.

“O espaço é de capacitação e transformação. Um lugar de emancipação para mudar de vida”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a inauguração. O chefe do Palácio dos Bandeirantes destacou a integração entre as atividades oferecidas: “Enquanto as mães estão nas salas de aula em cursos de curta duração voltados ao mercado de trabalho, os filhos jogam bola e andam de skate.”

Segundo Tarcísio, o ambiente é propício para afastar jovens das drogas, garantir emprego e transformar a vida das famílias.

A prefeita em exercício, Jessica Cormick (Avante), ressaltou a importância da parceria com o Estado. “Vai fazer com que São Bernardo transforme muitas vidas”, disse. O custeio da unidade será responsabilidade do governo estadual, cabendo à Prefeitura a zeladoria e manutenção do espaço.

NOVA UNIDADE

Durante a cerimônia, Tarcísio anunciou a entrega da Praça da Cidadania de Diadema até 8 de dezembro, data de aniversário da cidade. A inauguração estava prevista para dezembro de 2023. “Quero entregar mais essa Praça no fim do ano”, afirmou.

O prefeito Taka Yamauchi (MDB) disse ter sido surpreendido com a declaração. “Quero essa capacidade de treinamento e de esportes cravada no meio da cidade”, comentou. Segundo apuração do Diário com fontes ligadas ao Estado, as obras da unidade começam na próxima semana.

Tarcísio confirma pátio do Metrô na antiga área da Ford, em São Bernardo


;

