Estado inaugura Praça da Cidadania em São Bernardo, no bairro Planalto

O governo do Estado, por meio do Fundo Social, inaugurou nessa sexta-feira (29) a Praça da Cidadania de São Bernardo, a 11ª unidade do programa em São Paulo. O espaço, construído em terreno de mais de 40 mil m² doado pela Prefeitura, está localizado no Jardim Planalto e reúne áreas de esporte, lazer, convivência e uma Escola de Qualificação Profissional com cursos gratuitos.

Destinada prioritariamente a famílias em situação de vulnerabilidade social, a unidade, localizada Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, foi planejada para atender diferentes faixas etárias e necessidades da comunidade. Entre os equipamentos disponíveis estão campo de futebol, quadras poliesportiva e society, pista de skate, academia ao ar livre, playground, piscina, pista de caminhada e área de jogos.

O espaço conta ainda com salas de aula para cursos de qualificação em seis áreas: moda e arte, beleza e bem-estar, gastronomia, informática, construção civil e administração. A estrutura tem capacidade para atender até 120 alunos por dia. O objetivo é ampliar oportunidades, gerar renda e promover inclusão social, de acordo com o governo estadual.

Foram investidos mais de R$ 20 milhões, viabilizados pelo Fundo Social em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Com a entrega, o Grande ABC passa a ter três unidades da rede, que já conta com equipamentos em Santo André e Mauá.

“O espaço é de capacitação e transformação. Um lugar de emancipação para mudar de vida”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a inauguração. O chefe do Palácio dos Bandeirantes destacou a integração entre as atividades oferecidas: “Enquanto as mães estão nas salas de aula em cursos de curta duração voltados ao mercado de trabalho, os filhos jogam bola e andam de skate.”

Segundo Tarcísio, o ambiente é propício para afastar jovens das drogas, garantir emprego e transformar a vida das famílias.

A prefeita em exercício, Jessica Cormick (Avante), ressaltou a importância da parceria com o Estado. “Vai fazer com que São Bernardo transforme muitas vidas”, disse. O custeio da unidade será responsabilidade do governo estadual, cabendo à Prefeitura a zeladoria e manutenção do espaço.

NOVA UNIDADE

Durante a cerimônia, Tarcísio anunciou a entrega da Praça da Cidadania de Diadema até 8 de dezembro, data de aniversário da cidade. A inauguração estava prevista para dezembro de 2023. “Quero entregar mais essa Praça no fim do ano”, afirmou.

O prefeito Taka Yamauchi (MDB) disse ter sido surpreendido com a declaração. “Quero essa capacidade de treinamento e de esportes cravada no meio da cidade”, comentou. Segundo apuração do Diário com fontes ligadas ao Estado, as obras da unidade começam na próxima semana.

LEIA TAMBÉM:

Tarcísio confirma pátio do Metrô na antiga área da Ford, em São Bernardo