Economia Titulo Combustíveis

Etanol e diesel sobem em agosto em São Paulo, mostra pesquisa; gasolina aditivada cai

O diesel comum liderou a alta com aumento de 1,3% e passou de R$6,10 para R$6,18 e o aditivado avançou 0,7% indo de R$ 6,14 para R$ 6,18

29/08/2025 | 17:04
FOTO: Celso Luiz | DGABC (15/08/2022)
FOTO: Celso Luiz | DGABC (15/08/2022)


Os preços dos combustíveis apresentaram comportamentos distintos na cidade de São Paulo em agosto, segundo levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para carros. No mesmo mês em que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) apontou deflação de 0,14%, após avanço de 0,33% em julho, observou-se avanço nos valores do etanol e diesel, e queda no preço da gasolina.

O diesel comum liderou a alta com aumento de 1,3% e passou de R$6,10 para R$6,18 e o aditivado avançou 0,7% indo de R$ 6,14 para R$ 6,18. Tanto o etanol comum quanto o aditivado registraram leve alta de 0,6%. O preço do comum subiu de R$ 3,91 para R$ 3,93, enquanto o aditivado foi de R$ 4,49 para R$ 4,52.

A gasolina aditivada teve queda de 0,5%, passando de R$ 6,49 para R$ 6,46. Seguida pela gasolina comum que não registrou variação mantendo R$ 5,93.

Preços variam entre as regiões

O levantamento do Sem Parar também mostrou variação nos preços de combustíveis entre diferentes regiões da capital paulista em agosto, com diferenças de até R$ 0,83 por litro entre as zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

O diesel aditivado registrou o menor preço na zona Norte, a R$ 6,01, enquanto a zona Oeste apresentou R$ 6,28. Já o Diesel comum variou de R$ 5,87 na zona Leste e R$ 6,47 na zona Sul.

O etanol aditivado foi encontrado a R$ 4,22 na zona Norte e chegou a R$ 4,91 na zona Oeste. O etanol comum manteve o menor preço na zona Norte, a R$ 3,69, e atingiu R$ 4 nas zonas Leste, Oeste e Sul.

A gasolina aditivada variou de R$ 5,86 na zona Norte e R$ 6,69 na zona Sul. Já a gasolina comum apresentou a menor preço na zona Norte, a R$ 5,51, e a maior na zona Sul, R$ 6,07.

A análise se baseia em mais de 19 milhões de litros abastecidos na capital paulista no período entre julho e agosto de 2025.


