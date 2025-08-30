DGABC
Cultura & Lazer Titulo Celebridades

Val Marchiori desabafa após diagnóstico de câncer: 'A gente se sente feia'

Em seu perfil no Instagram, a empresária falou sobre a perda de autoestima após descobrir a doença

30/08/2025 | 09:52
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


A socialite Val Marchiori desabafou nessa quinta-feira, 28, sobre o seu diagnóstico de câncer de mama. Em seu perfil no Instagram, a empresária falou sobre a perda de autoestima após descobrir a doença.

"A gente se sente feia, esquisita. Mexe tanto com o psicológico. A gente se sente tão acabada... se eu não tivesse o apoio do maridão, dos filhos, da família, eu não aguentaria", revelou a socialite.

Ao lado do advogado Amilton Augusto, seu marido, Val revelou a importância do companheiro nos últimos dias. "Ele me faz rir, e já melhora o dia. Ele é um palhaço! Tenta me animar toda hora, os filhos também... tem que ter muita fé. Um dia de cada vez", finalizou.

No começo da semana, a socialite anunciou em suas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama. Em um vídeo publicado na última terça-feira, 26, a empresária revelou que o diagnóstico ocorreu após um exame de rotina. Um nódulo suspeito na mama direita levou à realização de uma biópsia, que confirmou o tumor maligno.

"Sempre tive medo de fazer mamografia e hoje recebi o resultado, infelizmente, é um câncer de mama", declarou. Abalada, Val afirmou ter se sentido "sem chão" ao receber o diagnóstico. "Quantas mulheres deixam de fazer por medo? Só essa palavra já derruba com tudo", disse.

"Essa é minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, conseguimos resolver", acrescentou ela, em tom de alerta.


