Com Tarcísio, Gilvan garante R$ 52,5 mi para saúde, mobilidade e parque

Santo André foi contemplada nesta sexta-feira (29) com um pacote de R$ 52,5 milhões anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas, durante visita ao Hospital Mário Covas. O investimento faz parte de um total de R$ 150 milhões destinados aos sete municípios do Grande ABC.

Na área da saúde, Santo André receberá R$ 30 milhões em recursos fundo a fundo para manutenção e ampliação dos serviços. Além disso, a cidade contará com mais R$ 20 milhões para recapeamento de ruas e avenidas, e R$ 2,5 milhões para a implementação de um parque linear na região do Cidade São Jorge, ampliando as opções de lazer e convivência para a população.

“O pacote de investimentos é um marco importante para Santo André. Com mais recursos para a saúde, reforçamos o atendimento à população. Com recapeamento asfáltico, avançamos na mobilidade urbana. E com o novo parque linear, ampliamos os espaços de lazer e convivência. É fruto de uma parceria sólida com o Governo do Estado, que tem olhado com atenção para Santo André e para todo o ABC”, afirmou o prefeito Gilvan Ferreira.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, as unidades médicas da região passarão a receber recursos pela tabela SUS paulista, o que pode elevar o investimento total para até R$ 400 milhões.

Além do anúncio de recursos, Tarcísio vistoriou novos leitos e participou da entrega de um tomógrafo no Hospital Mário Covas.

Em vídeo gravado ao lado de Gilvan, o governador destacou: “São investimentos significativos para saúde, infraestrutura e lazer. Santo André pode contar muito com a gente, inclusive com a chegada da Linha 20 do Metrô”, afirmou Tarcísio.

