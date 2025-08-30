DGABC
Nacional Titulo Lesão no ombro e antebraço

Professora é investigada por agredir bebê de 1 ano e meio em escola particular no RS

A violência ocorreu no dia 20 de agosto em uma escola de educação infantil localizada no centro da cidade, mas foi divulgada nesta quinta-feira, 28

30/08/2025 | 15:35
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


A Polícia Civil do município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, distante 35 km de Porto Alegre, investiga uma denúncia de agressão contra uma criança de 1 ano e 6 meses. A violência ocorreu no dia 20 de agosto em uma escola de educação infantil localizada no centro da cidade, mas foi divulgada nesta quinta-feira, 28.

É ao menos o segundo caso no Estado somente neste mês. Na semana passada, uma educadora de Caxias do Sul foi presa após agredir com uma pilha de livros uma criança de 4 anos.

A instituição de São Leopoldo é particular, mas possui convênio com a rede municipal e atende 96 crianças de zero a cinco anos de idade. No total, 12 profissionais trabalham na escola. Procurada, a diretora da instituição afirmou que a escola está colaborando com as investigações.

Segundo ela, assim que as imagens confirmaram a agressão, a professora, que ainda estava em período de experiência, foi imediatamente desligada de suas funções. A reportagem não havia conseguido contato com a educadora até a publicação deste texto.

De acordo com os pais da criança, na data do ocorrido, o menino foi buscado na escola pelo avô, por volta das 17h30. Ao chegar, ele percebeu que o neto chorava e não se levantava para ir ao seu encontro.

"Ele estava na sala com a professora, amedrontado, e não queria sair, chorava", relatou a mãe, de 32 anos, que pediu para não ter seu nome divulgado. O avô levou o menino para casa e o entregou aos pais, mas comentou que havia estranhado o comportamento da criança.

Já em casa, segundo a família, a criança continuava inconsolável. Após ser amamentado, a mãe percebeu que, ao mexer no braço direito, o menino chorava de dor.

"Pensei que pudesse ter sido uma briga entre coleguinhas, algo assim. Mas eu e meu marido resolvemos levá-lo ao médico", disse à reportagem do Estadão.

No plantão hospitalar, a criança foi avaliada por três médicos, que levantaram a suspeita de agressão. No dia seguinte, 21 de agosto, um traumatologista realizou exame de raio-X e constatou uma microlesão no ombro e no antebraço do menino. A criança precisou usar tipoia.

A mãe voltou à escola e cobrou explicações. A diretora, ao consultar as câmeras de segurança, confirmou que a professora havia machucado a criança. "Ela me mostrou as imagens e ainda comentou que teria outros registros de casos semelhantes", afirmou a mãe.

Os pais registraram boletim de ocorrência na DPPA (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) de São Leopoldo. O menino também foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP), em Novo Hamburgo, para realizar exame de corpo de delito.


