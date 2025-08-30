Exercícios no inverno queimam mais calorias e fortalecem a saúde mental

Com as temperaturas amenas, o desejo de permanecer em casa, sob cobertores, tende a aumentar. Apesar da resistência inicial que o frio costuma causar, o inverno costuma favorecer a queima calórica, já que o corpo precisa trabalhar mais para manter sua temperatura interna. O clima frio, por sua vez, tende a tornar as atividades mais confortáveis, diminuindo a sensação de cansaço frequente em dias quentes.

Mesmo que aparenta ser um desafio, manter uma rotina de atividades físicas durante o inverno é fundamental para a saúde do corpo e da mente. É o que reforça a médica clínica geral Juliana Fernandes de Almeida, coordenadora da UPA Campo dos Alemães, em São José dos Campos, gerenciada pelo CEJAM (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”), em parceria com a prefeitura local.

“A atividade física ajuda não só a fortalecer o sistema imunológico, mas também melhora a circulação sanguínea, combate o sedentarismo e previne doenças cardiovasculares e metabólicas”, destaca a médica. “Além ??disso??, os exercícios??auxiliam no controle do?? estresse e?dos?sintomas de ansiedade ou depressão, que podem se intensificar nos dias mais frios.”

??Para quem está sedentário ou pretende iniciar uma rotina de exercícios, é preciso atenção aos cuidados prévios, especialmente nas estações mais frias. “O frio reduz a elasticidade muscular e articular, o que aumenta o risco de lesões, como distensões e entorses. Por isso, é??necessário???? ?? iniciar com um bom aquecimento e com atividades leves e progressivas”, explica? ?.???

Outras recomendações envolvem o uso de roupas adequadas, que protejam do frio sem impedir a transpiração, e manter a hidratação, mesmo sem a sensação de sede, que é reduzida em temperaturas mais baixas. O consumo inadequado de água no frio, inclusive, pode prejudicar o desempenho físico e aumentar o risco de câimbras, fadiga e lesões.

De acordo com a Dra. Juliana, a escolha da atividade deve considerar o perfil de cada pessoa. “A idade, condição física, histórico de saúde e preferências pessoais??são norteadores para essa???? ?? decisão. De forma geral, caminhadas, alongamentos, pilates e exercícios funcionais em ambientes fechados e bem ventilados são boas opções”, aponta. A regularidade é mais importante do que a intensidade, ??principalmente?? para quem está retomando uma rotina de movimentação.

Pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, também??necessitam???? ?? de??cuidados????especiais?? no inverno. Estudos mostram que a exposição ao frio pode elevar a pressão arterial e interferir na ação da insulina. “Nesses casos, é essencial evitar exercícios em jejum, manter alimentação adequada e realizar a prática em horários de temperatura mais amena, como no meio da manhã ou início da tarde”, orienta?Dra.?Juliana. Além disso, o acompanhamento médico regular??precisa?? ser mantido e ajustes no plano de atividade física devem ser feitos com base na avaliação clínica de cada paciente.

A ??profissional?? destaca ainda que alguns sinais??exigem atenção?? durante a prática: dor no peito, falta de ar intensa, tontura, palpitações, dormência ou fraqueza em membros e dores musculares persistentes são indícios de que a atividade deve ser interrompida. “Nessas situações, é ??primordial?? buscar avaliação médica antes de retomar os exercícios”, enfatiza.

Segundo a médica, criar uma rotina que se encaixe na realidade de cada pessoa é o primeiro passo para vencer a inércia e transformar o exercício em hábito. Mais do que buscar resultados imediatos, o foco ??é manter a?? consistência e??valorizar o?? impacto positivo que a prática regular tem na saúde física e emocional.

“Lembrar-se dos benefícios a longo prazo e da sensação de bem-estar após o exercício pode ser o melhor motivador para manter a constância, mesmo no inverno”, finaliza.