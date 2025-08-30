DGABC
Internacional Titulo Reuniões

China protesta contra visita de senadores dos EUA a Taiwan

O presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado dos EUA, Roger Wicker, republicano do Mississippi, e a senadora republicana de Nebraska, Deb Fischer, chegaram nesta sexta-feira, 29, a Taipei para uma série de reuniões de alto nível com líderes taiwaneses

30/08/2025 | 15:52
A visita de dois senadores americanos a Taiwan provocou críticas da China, que reivindica a ilha como parte de seu território e se opõe a qualquer contato entre autoridades dos dois lados. O presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado dos EUA, Roger Wicker, republicano do Mississippi, e a senadora republicana de Nebraska, Deb Fischer, chegaram nesta sexta-feira, 29, a Taipei para uma série de reuniões de alto nível com líderes taiwaneses.

Segundo o Instituto Americano em Taiwan, que atua como embaixada de fato de Washington na ausência de relações diplomáticas formais com a ilha autogovernada, os encontros abordariam relações EUA-Taiwan, segurança regional, comércio e investimentos. Ao desembarcar, Wicker declarou: "Uma democracia próspera nunca está totalmente assegurada, e estamos aqui para conversar com nossos amigos e aliados em Taiwan sobre o que estamos fazendo para reforçar a paz mundial."

"Num momento de agitação global, é extremamente significativo estarmos aqui", acrescentou Fischer, destacando que as conversas incluiriam "segurança, oportunidades e progresso para esta parte do mundo".

Mas o porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, protestou contra a visita, afirmando que ela "mina a soberania e a integridade territorial da China e envia um sinal gravemente equivocado às forças separatistas da independência de Taiwan".

A visita de dois dias à ilha ocorre após paradas no Havaí, Guam, Tinian, Palau e Filipinas.

Os EUA são o maior fornecedor de armas de Taiwan, incluindo tanques de última geração, mísseis de defesa aérea e caças F-16 modernizados, como parte da garantia de segurança contra a ameaça de invasão de Pequim. A China considera o fornecimento de armas americanas a Taiwan uma violação dos compromissos assumidos por governos anteriores dos EUA. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


