Norris faz melhor tempo do dia em treino tumultuado no GP da Holanda de F-1; Bortoleto é o 13º

Lando Norris manteve o ritmo nesta sexta-feira (29) e dominou também o segundo treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1. O britânico foi o mais veloz do dia, superando mais uma vez o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao anotar a segunda melhor marca em sessão marcada por batidas e bandeiras vermelhas. O brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 13º tempo.

Norris melhorou ligeiramente sua marca em comparação ao início do dia. Registrou 1min09s980, contra 1min10s278 do primeiro treino em solo holandês. Alonso veio logo atrás, a 0s087 do vice-líder do Mundial de Pilotos. Piastri anotou o terceiro tempo, ainda sem empolgar.

O segundo treino em Zandvoort foi marcado por seguidas interrupções. A maior delas aconteceu logo nos primeiros minutos, quando Lance Stroll perdeu o controle do seu Aston Martin na curva 3 e acertou o muro de proteção com força. O canadense não se machucou. Mas a sessão foi paralisada com a bandeira vermelha por cerca de 10 minutos.

Na retomada da sessão, o carro de Isack Hadjar parou sozinho na pista, sem potência. O contratempo do francês fez a organização liberar o safety car virtual. Desta vez, o problema foi resolvido rapidamente.

Mas novos sustos aconteceriam na sequência, já com chuva leve na sessão. A 27 minutos do fim do treino, Lewis Hamilton saiu de traseira ao finalizar uma curva, tocou a grama e acabou rodando sozinho na pista.

Seis minutos depois, Alexander Albon perdeu o controle sobre sua Williams na curva 1, passou reto e atingiu a proteção. Mais uma vez, bandeira vermelha. A retoma, enfim, foi tranquila, sem novos sobressaltos.

Em meio às confusões, Gabriel Bortoleto fez treino mais discreto em comparação ao início do dia. Após registrar o nono melhor tempo, terminou a segunda sessão em 13º, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 10º mais veloz do treino.

Os pilotos voltam à pista no sábado (30) para o terceiro treino livre, às 6h30. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Holanda:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s980

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s977

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s979

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s274

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s478

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s738

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min10s795

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s834

9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s957

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s080

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s113

12º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s185

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s320

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s339

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min11s361

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s682

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s756

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s975

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s122

20º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo

LEIA TAMBÉM

Cadillac define dupla de pilotos para 2026 na Fórmula 1 e Drugovich fica de fora