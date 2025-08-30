Fim do contrato de Catia Fonseca com a Band chega à Justiça, diz coluna

A rescisão do contrato de Catia Fonseca com a Band se transformou em caso judicial. A apresentadora, que comandava o programa Melhor da Tarde desde 2018, e a emissora não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos da saída, segundo divulgou a coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, na Folha de S.Paulo.



O contrato de Catia estava válido até 2028, mas a apresentadora comunicou em junho que não continuaria na emissora. De acordo com sua defesa, a Band não teria garantido condições de trabalho adequadas e descumprido cláusulas comerciais, deixando pendentes valores que Catia considera devidos, estimados em cerca de R$ 1 milhão.



Por outro lado, a Band alega que a forma como Catia anunciou sua saída não cumpriu as regras do contrato. Para evitar pagamento de multa, seria necessário comunicar a não renovação 30 dias antes do término do vínculo. Sem esse aviso prévio, a emissora entende ter direito a receber a multa prevista.



Durante as tentativas de conciliação, a Band chegou a oferecer reduzir o valor da multa, mas manteve a posição de não dever valores à apresentadora. Ambas as partes permaneceram irredutíveis, e, na última quarta-feira (27), os advogados da emissora comunicaram que o caso seguirá à Justiça. Catia Fonseca também confirmou que tomará as medidas legais cabíveis.



Até o momento, nem a Band nem Catia Fonseca comentaram oficialmente o assunto.