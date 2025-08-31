Veja o obituário do Grande ABC deste dia 31 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Diva Valente Rebelo, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Francisco de Assis Prado, 94. Natural de Atibaia (SP). Residia na Vila Suíça, em Sant André. Dia 26. Memorial Phoenix.

Adélia Marques Giusti, 92. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Yoshiko, Enomoto, 92. Natural do Japão. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Urçula dos Santos, 89. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Orlando Santana, 86. Natural de Santa Branca (SP). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Dirce Aparecida Tribia, 84. Natural de Tambaú (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josefa Rodrigues Barbaresco 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elizabeth Alves, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Aparecido Fernandes Galbes, 62. Natural de Mauá. Residia no Centro de Santo André. Diretor de escola. Dia 26. Memorial Phoenix.

SÃO BERNARDO

Hermógenes dos Santos Araujo, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Brás, em São Paulo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Ruth Carvalho, 93. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

João Rodrigues Chaves, 82. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Silas Samuel Pantoja da Silva, 22. Natural de Belém (Pará). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Miralva de Souza Ferreira, 77. Natural de Irajuba (Bahia). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Adriano Leme Pereira, 41. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.