Veja o obituário do Grande ABC deste dia 30 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Júlia Maria do Prado Júlio, 93. Natural de Cássia dos Coqueiros (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Virgolino de Freitas Filho, 89. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olésio Theodoro Dutra 85. Natural de Matão (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romilda de Jesus Boretti Manesco, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Doracy Dias de França, 82. Natural de Cacimbinhas (Alagoas). Residia no Jardim Vergueiro, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Memorial Planalto.

José Alves da Silva, 80. Natural de Vermelho Novo (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gustavo Nascimento de Almeida, 79. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Fernando de Matos, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Pereira, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Orvate, 62. Natural de Areiópolis (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Damião Batista Dias, 59. Natural de Juru (Paraíba). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pintor. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Rita de Cássia de Oliveira Barbosa, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ailton da Silva Oliveira, 34. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Servente. Dia 25. Cemitério Municipal do Sagrado Coração de Jesus, em Boa Nova (Bahia).

SÃO BERNARDO

Valentim Antonio Gerbelli, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Moacir Felix, 89. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

João Ignacio de Oliveira, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carmelita Gomes Cerdeira, 76. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivana Fiorotti, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

José Carlos Premazzi, 65. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Maria Noêmia de Jesus Dias, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Laurita Belo de Medeiros Faria, 67. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Jardim da Colina.

Vera Lúcia de Santana Valadão Paiva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodrigo Manoel Nunes, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Ermindo Lúcio da Paz, 85. Natural de Mauá. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Médico. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Maria da Glória Oliveira, 90. Natural de Lajedinho (Bahia); Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Arnaldo Dainez Amador, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina.