Tarcísio de Freitas anuncia R$ 150 milhões para a saúde do Grande ABC

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em visita o Hospital Mário Covas, em Santo André, anunciou nesta sexta-feira (29) aporte de R$ 150 milhões para o custeio da saúde do Grande ABC. Segundo o governador serão destinados R$ 30 milhões para Diadema, valor semelhante para Santo André, R$ 15 milhões para São Caetano, R$ 10 milhões para Mauá e Ribeirão Pires, respectivamente, R$ 5 milhões para Rio Grande da Serra e R$ 50 milhões para São Bernardo.

O secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, anunciou que as unidades médicas do Grande ABC passarão a ser pagas pela tabela SUS (Sistema Único de Saúde) paulista, a qual complementa a remuneração da tabela federal do SUS. "Isso hoje representaria algo perto de R$ 255 milhões", pontuou o secretário, ao destacar que desde o início do governo Tarcísio foram investidos na saúde da região R$ 2,4 bilhões, sendo do tesouro do Estado R$ 1,95 bilhão.

O republicano realiza, nesta sexta-feira, ações para fortalecer a saúde e a inclusão social no Grande ABC. Ainda no Hospital Mário Covas, o governador vai entregar equipamento e a modernização do complexo. Cumprem a agenda com Tarcísio os secretários Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados do Grande ABC.

Logo depois, o chefe do Executivo paulista vem ao Diário para uma entrevista exclusiva, com novos anúncios para a região. Já durante a tarde, o governador inaugura a Praça da Cidadania de São Bernardo, que vai oferecer espaço para esporte, lazer e convivência comunitária, além de qualificação profissional para pessoas em vulnerabilidade. O evento também contará com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas.

Com área de mais de 40 mil m², a nova Praça da Cidadania reúne a Escola de Qualificação Profissional, que oferecerá cursos gratuitos à população, além de espaços para práticas esportivas, lazer e convivência comunitária.