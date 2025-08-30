DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Vice-presidente

Avião de Alckmin apresenta falhas em parada na Colômbia

Outra aeronave foi enviada ao local para buscar o vice-presidente e comitiva

Ana Freitas
Especial para o Diário
29/08/2025 | 11:29
Compartilhar notícia
FOTO: Cadu Gomes/VPR
FOTO: Cadu Gomes/VPR Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O avião que transportava o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) e sua equipe apresentou falhas em uma mangueira semi-hidráulica, durante uma parada para reabastecimento em Cali, na Colômbia. 

Além do vice-presidente, estavam presentes na comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

Apesar do avião ainda conseguir seguir a rota prevista, a Força Aérea achou que seria melhor se voltassem com outra aeronave, que já partiu às 10h de Brasília para buscá-los em Cali. O pouso em Brasília está previsto para hoje às 21h.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende empresários ligados a plano do PCC contra promotor da Justiça


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.