Avião de Alckmin apresenta falhas em parada na Colômbia

O avião que transportava o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) e sua equipe apresentou falhas em uma mangueira semi-hidráulica, durante uma parada para reabastecimento em Cali, na Colômbia.

Além do vice-presidente, estavam presentes na comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

Apesar do avião ainda conseguir seguir a rota prevista, a Força Aérea achou que seria melhor se voltassem com outra aeronave, que já partiu às 10h de Brasília para buscá-los em Cali. O pouso em Brasília está previsto para hoje às 21h.

