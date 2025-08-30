Atlético-MG anuncia demissão de Cuca após derrota para o Cruzeiro

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (29) a saída de Cuca do comando técnico. A decisão da diretoria já havia sido tomada na quinta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador tinha contrato até o final de 2026.



Na quinta, Cuca passou por uma cirurgia no ombro direito em Belo Horizonte. Após receber alta, dirigiu-se à Cidade do Galo, onde se encontrou com a diretoria e foi informado oficialmente sobre a demissão.



Em comunicado, o técnico expressou compreensão e gratidão: “Entendo a decisão, justificada pelos resultados recentes. Agradeço aos jogadores, à comissão técnica, ao staff e à diretoria. Aos torcedores, minha torcida sempre estará com eles. Nada apaga tudo o que conquistamos juntos. O Galo sempre terá um espaço no meu coração e no da minha família.”

Cuca, aos 61 anos, encerra sua quarta passagem pelo clube. Ele é o técnico mais vitorioso da história do Atlético, com sete títulos oficiais, incluindo a Libertadores (2013), o Campeonato Brasileiro (2021), a Copa do Brasil (2021) e quatro Campeonatos Mineiros (2012, 2013, 2021 e 2025).



Nesta temporada, esteve à frente em 45 jogos oficiais, registrando 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Além disso, comandou a equipe em dois confrontos do Torneio da Flórida, ambos empatados em 0 a 0.



Ao longo de sua trajetória no clube, Cuca disputou 292 partidas, ocupando o quarto lugar entre os técnicos com mais jogos pelo Galo. Ele iguala Said e Ricardo Díez em quatro passagens pelo clube, atrás apenas de Procópio Cardoso e Mussula, que tiveram seis cada.