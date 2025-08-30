Temporada da Aurora Boreal 2025 começa e brasileiros podem planejar viagem

A temporada 2025-2026 da aurora boreal está prestes a começar, oferecendo aos brasileiros a oportunidade de observar um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta. Segundo Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil, a procura por viagens aumenta a cada ano. “Hoje, com mais conexões aéreas para países como Islândia, Noruega e Finlândia, é mais fácil e acessível planejar uma viagem para ver a aurora boreal”, afirma.



A seguir, cinco destinos destacados para a observação do fenômeno, incluindo informações sobre passagens aéreas, hospedagem e tours de avistamento entre setembro e dezembro de 2025:



Reykjavík, Islândia

A Islândia se destaca por sua proximidade com o Círculo Polar Ártico e baixa poluição luminosa. A apenas alguns quilômetros da capital, é possível observar as luzes no céu. Tours guiados partem de Reykjavík, levando os visitantes aos melhores locais para ver o fenômeno e explicando suas origens e lendas locais.



- Passagens aéreas São Paulo – Reykjavík: R$ 5.000 a R$ 7.500



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 600 a R$ 1.000/dia



- Tour da Aurora Boreal: R$ 805,72/pessoa



Tromsø, Noruega

Tromsø, conhecida por suas paisagens árticas, montanhas e lagos, registra alto índice de dias claros no inverno, ideal para avistar auroras. A cidade oferece infraestrutura turística completa, com tours guiados que incluem transporte para locais afastados da poluição luminosa, explicações sobre o fenômeno e experiências gastronômicas durante a observação.



- Passagens aéreas São Paulo – Tromsø: R$ 5.800 a R$ 9.200



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 800 a R$ 1.300/dia



- Tour da Aurora Boreal: R$ 1.342,87/pessoa



Rovaniemi, Finlândia

Localizada na Lapônia finlandesa, Rovaniemi combina florestas nevadas e pouca poluição luminosa. Tours da aurora boreal buscam os visitantes nos hotéis e levam-nos a áreas abertas para observar o céu. Guias explicam a formação das auroras, superstições locais e diferentes tipos de fenômenos, além de servir bebidas quentes e jantar típico lapão.



- Passagens aéreas São Paulo – Rovaniemi: R$ 5.000 a R$ 8.300



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 1.000/dia



- Tour da Aurora Boreal: R$ 530,43/pessoa



Fairbanks, Alaska, Estados Unidos

O Alaska apresenta longas noites e céus claros, ideais para observar auroras. Tours em Fairbanks incluem transporte para centros de observação, como o Murphy Dome, onde guias explicam a ciência por trás do fenômeno e proporcionam experiência completa de contemplação e aprendizado.



- Passagens aéreas São Paulo – Fairbanks: R$ 5.900 a R$ 8.800



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 700 a R$ 1.200/dia



- Tour da Aurora Boreal: R$ 691,45/pessoa



Abisko, Suécia

Abisko, na Lapônia sueca, é reconhecida pela baixa poluição luminosa e pelo Parque Nacional de Abisko, que oferece ótimos pontos de observação. Tours incluem transporte 4x4, explicações sobre o fenômeno e lendas locais, além de bebidas quentes. O acesso é feito via voo para Kiruna, seguido de trem ou ônibus até Abisko.



- Passagens aéreas São Paulo – Kiruna: R$ 6.500 a R$ 9.000



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 800 a R$ 1.300/dia



- Tour da Aurora Boreal: R$ 598,52/pessoa