Itamaraty informará aos EUA sobre Lei de Reciprocidade nesta sexta-feira

O Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, comunicará o governo de Donald Trump nesta sexta-feira (29) sobre a possível aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica, que tem como objetivo retaliar as taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o Ministério a acionar, nesta quinta-feira (28), a Camex (Câmara de Comércio Exterior) para consultar e investigar o que seria necessário para que a da Reciprocidade Econômica fosse imposta.

No entanto, o governo ainda está avaliando se o comunicado será feito diretamente a Washington ou se será através da embaixada americana em Brasília. Vale ressaltar que o comunicado abre margem para que o governo de Trump se posicione, além de estar aberto para diálogos e negociações diplomáticas.

O governo brasileiro ressaltou diversas vezes que é a favor de negociações comerciais. A Camex tem o prazo de 30 dias para realizar um relatório técnico em que analise se a taxação em 50% em produtos brasileiros poderia se enquadrar na Lei de Reciprocidade Econômica, sancionada por Lula neste ano.

Se porventura a Camex der o aval de que se enquadraria na lei, deverá ser instalado um grupo para sugerir contramedidas econômicas, onde será possível a inclusão de retaliações na área de comércio de bens, serviços e propriedade intelectual.





