Economia Titulo Parceria com o Sebrae-SP

Circuito Sabores do Grande ABC prorroga inscrições para restaurantes

Evento gastronômico terá descontos especiais, capacitação gratuita e forte divulgação de marcas

Natasha Werneck
29/08/2025 | 09:35
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


As inscrições para a terceira edição do Circuito Sabores do Grande ABC foram prorrogadas até 1º de setembro. Realizado em parceria com o Sebrae-SP e idealizado pelo influenciador e especialista em food marketing Otamir Júnior, o evento ocorrerá de 9 de setembro a 31 de outubro e busca valorizar a gastronomia local, estimulando consumo e inovação nos restaurantes da região.

A participação é gratuita e aberta a restaurantes, cafés, lanchonetes e demais estabelecimentos de alimentação fora do lar. Para integrar o circuito, os estabelecimentos devem oferecer ao menos um benefício aos clientes: compre um e ganhe outro; desconto mínimo de 20% em pratos ou no cardápio; ou cortesias equivalentes a 30% do valor do prato.

Além disso, os participantes terão ampla divulgação da marca, exposição em redes sociais e influenciadores parceiros, concorrerão a premiações e sorteios e passarão por capacitação gratuita com Sebrae-SP, incluindo uma atividade final online.

O curso abordará estratégias para inovar, encantar o cliente e fidelizar, garantindo que os restaurantes aproveitem ao máximo o circuito. A capacitação será realizada no dia 3 de setembro, das 8h30 às 11h, via MS Teams.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário de participação aqui. Mais informações podem ser obtidas com a analista do Sebrae-SP, Rosiane Cecília Moreira, pelo telefone 11 4433-4274, ou no perfil oficial do evento no Instagram: @saboresdograndeabc.


