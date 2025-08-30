A Fazenda 17: suposta lista de participantes circula nas redes; veja nomes

Entre os nomes especulados estão artistas, influenciadores, atletas e filhos de famosos
A 17ª edição de A Fazenda está prestes a começar. O reality rural estreia no dia 15 de setembro, segunda-feira, a partir das 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu. Diferente das últimas temporadas, não haverá Paiol: todos os participantes entram direto na disputa pelo prêmio milionário.
Segundo rumores que circulam nas redes sociais, a suposta lista de participantes já gera expectativas sobre as estratégias e alianças que vão dominar a sede em Itapecerica da Serra (SP). Entre os nomes especulados estão artistas, influenciadores, atletas e filhos de famosos. Confira a lista completa:
- Martina – De Férias com o Ex
- Mara Leão – jogadora de vôlei
- Juliana Oliveira – ex-assistente de palco do The Noite
- Dinah Moraes – humorista
- Gaby Spanic – atriz
- Rayane Fligliuzzi – namorada do Belo
- Pepita – cantora
- Helena Prestes – ex-Grande Fratello
- Ariela Carasso – Casamento às Cegas
- Jeniffer Castro – mulher do avião
- Tamires Assis – ex-namorada de Davi Brito
- Eduarda Gutierrez – Rancho do Maia
- Jesus Luz – modelo
- Edilson – jogador de futebol
- Gustavo Rocha – influencer
- Fabiano Moraes – pai da Viih Tube
- Fúlly – ex-No Limite
- Luiz Mesquita – filho de Otávio Mesquita
- João Liberato – filho do Gugu
- Drico Alves – ator
- Vini Moura – MC Brinquedo
- Ricardo – ex-BBB
- Fernando Sampaio – ator
- Gélio – De Férias com o Ex
