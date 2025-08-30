DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Reality

A Fazenda 17: suposta lista de participantes circula nas redes; veja nomes

Entre os nomes especulados estão artistas, influenciadores, atletas e filhos de famosos

Natasha Werneck
29/08/2025 | 09:13
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A 17ª edição de A Fazenda está prestes a começar. O reality rural estreia no dia 15 de setembro, segunda-feira, a partir das 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu. Diferente das últimas temporadas, não haverá Paiol: todos os participantes entram direto na disputa pelo prêmio milionário.

Segundo rumores que circulam nas redes sociais, a suposta lista de participantes já gera expectativas sobre as estratégias e alianças que vão dominar a sede em Itapecerica da Serra (SP). Entre os nomes especulados estão artistas, influenciadores, atletas e filhos de famosos. Confira a lista completa:

- Martina – De Férias com o Ex

Mara Leão – jogadora de vôlei

Juliana Oliveira – ex-assistente de palco do The Noite

Dinah Moraes – humorista

Gaby Spanic – atriz

Rayane Fligliuzzi – namorada do Belo

Pepita – cantora

Helena Prestes – ex-Grande Fratello

Ariela Carasso – Casamento às Cegas

Jeniffer Castro – mulher do avião

Tamires Assis – ex-namorada de Davi Brito

Eduarda Gutierrez – Rancho do Maia

Jesus Luz – modelo

Edilson – jogador de futebol

Gustavo Rocha – influencer

Fabiano Moraes – pai da Viih Tube

Fúlly – ex-No Limite

Luiz Mesquita – filho de Otávio Mesquita

João Liberato – filho do Gugu

Drico Alves – ator

Vini Moura – MC Brinquedo

Ricardo – ex-BBB

Fernando Sampaio – ator

Gélio – De Férias com o Ex


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.