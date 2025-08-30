A Fazenda 17: suposta lista de participantes circula nas redes; veja nomes

A 17ª edição de A Fazenda está prestes a começar. O reality rural estreia no dia 15 de setembro, segunda-feira, a partir das 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu. Diferente das últimas temporadas, não haverá Paiol: todos os participantes entram direto na disputa pelo prêmio milionário.



Segundo rumores que circulam nas redes sociais, a suposta lista de participantes já gera expectativas sobre as estratégias e alianças que vão dominar a sede em Itapecerica da Serra (SP). Entre os nomes especulados estão artistas, influenciadores, atletas e filhos de famosos. Confira a lista completa:



- Martina – De Férias com o Ex



- Mara Leão – jogadora de vôlei



- Juliana Oliveira – ex-assistente de palco do The Noite



- Dinah Moraes – humorista



- Gaby Spanic – atriz



- Rayane Fligliuzzi – namorada do Belo



- Pepita – cantora



- Helena Prestes – ex-Grande Fratello



- Ariela Carasso – Casamento às Cegas



- Jeniffer Castro – mulher do avião



- Tamires Assis – ex-namorada de Davi Brito



- Eduarda Gutierrez – Rancho do Maia



- Jesus Luz – modelo



- Edilson – jogador de futebol



- Gustavo Rocha – influencer



- Fabiano Moraes – pai da Viih Tube



- Fúlly – ex-No Limite



- Luiz Mesquita – filho de Otávio Mesquita



- João Liberato – filho do Gugu



- Drico Alves – ator



- Vini Moura – MC Brinquedo



- Ricardo – ex-BBB



- Fernando Sampaio – ator



- Gélio – De Férias com o Ex