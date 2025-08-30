IR 2025: Receita libera nesta sexta-feira quarto lote de restituição

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (29) o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025, contemplando também restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 1.884.035 contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões.



A maior parte do valor será destinada a contribuintes sem prioridade no reembolso, que entregaram a declaração próximo ao prazo final. Também recebem parcelas de destaque idosos, profissionais da educação e pessoas com deficiência ou doença grave. A distribuição do lote é a seguinte:



- 1.454.509 contribuintes sem prioridade;



- 312.915 contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e/ou optaram pelo Pix;



- 72.434 pessoas de 60 a 79 anos;



- 22.841 contribuintes do magistério;



- 13.515 com mais de 80 anos;



- 7.821 com deficiência ou doença grave.



A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, em “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial. O pagamento será creditado na conta bancária ou chave Pix informada na declaração.



Caso a restituição não seja depositada, o valor ficará disponível por até 1 ano no Banco do Brasil, podendo ser transferido para qualquer conta do contribuinte. Após esse prazo, será necessário solicitar o valor pelo Portal e-CAC, na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.